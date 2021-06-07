Барнаульцы обеспокоены тем, как ухаживают за сквером Химиков

Жительница города в сообществе Barnaul22 попросила обратить внимание на сквер Химиков. По словам женщины, парк превращается в заросшую территорию, которую используют для распития спиртного.
"В этом году его передали на обслуживание в Горзеленхоз, но они его совсем не обслуживают. Траву не косят, мусор не вывозят, кругом грязь. Обращение к ним с жалобой ситуацию не меняет. Также обращалась и в администрацию. В ответ: "Это не к нам, мы за это не отвечаем". Трава местами уже по шею. Сквер с каждым днём напоминает всё больше непроходимые джунгли", – пишет подписчица сообщества.
Ещё одна проблема – молодежь, которая пьёт спиртное и ломает элементы декора. По словам горожан, такое со сквером происходит впервые.
Ранее сообщалось, что жители посёлка Южного обеспокоены тем, как идёт реконструкция сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас здесь ведутся активные работы. Люди боятся, что рабочие выпилят здоровые деревья.
Комментарии
А у меня такой вопрос. На Ленинском проспекте на аллее от Администрации края до главного корпуса Медицинского университета проложен подземный водопровод для полива. Наверх выведены форсунки для распыления воды. В прошлом году по утрам эта система активно работала и поливала траву и деревья на аллее. Я проходил-проезжал мимо и думал "Как в европейском городе". И думал, что этот аллейный поливной водопровод со временем дотянут и до площади Октября, и до Льва Толстого.
А в этом году я ни разу не застал эту систему работающей. И трава, растущая прямо рядом с форсунками желтеет.
С этим водопроводом что-то случилось?
С этим водопроводом что-то случилось?
скорее всего, стабильность
Мэрия Барнаула отдала площадь Советов "Горзеленхозу". ЗАЧЕМ? ОНИ ЖЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ!
"7.06.2021 17:00 Виктор С этим водопроводом что-то случилось?"
Он утонул