В Минздраве рассказали о состоянии ребёнка, получившего травму в фонтане в Барнауле

Мальчика, пострадавшего в фонтане на площади Мира в Барнауле, доставили в Центр охраны материнства и детства с рваной раной голени. Такую информацию сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.
Сейчас ребёнку оказывают медицинскую помощь в полном объёме. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.
Напомним, что 7 июня ребёнок решил искупаться в фонтане на площади Мира и провалился в яму, которая была скрыта под водой. По словам очевидцев, в результате падения мальчик получил открытый перелом обеих ног.
В мэрии Барнаула подтвердили факт происшествия и уточнили, что купание в фонтане запрещено и на это указывают предупреждающие таблички.
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