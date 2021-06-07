В Минздраве рассказали о состоянии ребёнка, получившего травму в фонтане в Барнауле

Мальчика, пострадавшего в фонтане на площади Мира в Барнауле, доставили в Центр охраны материнства и детства с рваной раной голени. Такую информацию сообщили amic.ru в пресс-службе регионального Минздрава.

Сейчас ребёнку оказывают медицинскую помощь в полном объёме. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что 7 июня ребёнок решил искупаться в фонтане на площади Мира и провалился в яму, которая была скрыта под водой. По словам очевидцев, в результате падения мальчик получил открытый перелом обеих ног.

В мэрии Барнаула подтвердили факт происшествия и уточнили, что купание в фонтане запрещено и на это указывают предупреждающие таблички.