Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили до 14 июня

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами в западных районах – пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По прогнозу синоптиков, высокая и чрезвычайная пожароопасность продлится до 14 июня.

В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.

"Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101", – проинформировали в ведомстве.

Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.