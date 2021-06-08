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Новости

Дело обвиняемого во взятке депутата АКЗС направили в суд

, ИА "Амител"
Обвинительное заключение утвердил прокурор Новосибирской области
Всеволод Кондратьев / Фото: akzs.ru

Всеволод Кондратьев / Фото: akzs.ru

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по делу депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Дата судебного заседания по делу Кондратьева пока неизвестна.

Напомним, парламентария в июле задержали в Барнауле и под конвоем доставили в Новосибирск. По версии следствия, он передал через посредника 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств Сибири, который сейчас сам находится под следствием.

По предварительным данным, деньги полагались за общее покровительство компании "СтройГАЗ", в которой Кондратьев работал долгое время.

Народному избраннику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до семидесятикратной суммы взятки и лишением права занимать определённые должности на срок до 10 лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.06.2021 12:42
гость

Такое действие подрывает все основы государственности. За это надо приравнивать как измену родине и вводить наказание - расстрел!

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