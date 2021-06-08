Россиянам раскрыли секреты успешного инвестирования

Глава Росбанка Илья Поляков заявил, что начинающим инвесторам стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью и "модными" акциями. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что существенную долю своих сбережений лучше хранить на депозите, а вкладывать в ценные бумаги следует только часть накоплений. Ради высокой прибыльности можно инвестировать порядка четверти своего капитала и в рисковые активы. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя вкладывать деньги только в одну акцию, пускай и потенциально очень доходную, заключил Илья Поляков.

Ранее более половины россиян назвали недвижимость самым безопасным способом инвестирования. Тройку замкнули покупка иностранной валюты и ценных бумаг.