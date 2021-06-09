Вместо пляжа – высотки. Барнаульцы пытаются "отбить" легендарный Ковш у застройщиков

Сотни жителей Барнаула готовы встать стеной на защиту Ковша – заводи Оби, которая более полувека в городе была стихийной зоной отдыха*. Несколько лет назад вокруг водоёма "выросли" высотки, и жители нового микрорайона надеялись, что полузаброшенный Ковш благоустроят, сделают набережную и зону отдыха. Вместо этого строительные компании планируют засыпать водоём и возвести на его территории новые дома. Город навсегда потеряет перспективную зону отдыха, считают барнаульцы. С ними согласны и эксперты: по их мнению, в Барнауле и без того полно мест для строительства, а один из немногих природных уголков трогать нельзя. Сейчас горожане совместно с общественниками намерены "отбить" территорию у застройщиков.

Несостоявшаяся набережная

Александра Рудакова несколько лет назад приобрела квартиру на ул. Промышленной, 4 (застройщик – ИСК "Сибирия"). Говорит, что, как и многих, её привлёк микрорайон и то, что дом стоит на берегу водоёма. Информация о том, что Ковш намерены засыпать, женщину потрясла.

"Недавно мы узнали, что пруд намерены засыпать и построить тут ещё три панельных дома. Ковш будут засыпать как раз под нашими окнами. То есть уничтожат то, ради чего мы и покупали квартиры", – возмутилась Александра Рудакова 24 мая на собрании, посвящённом застройке Речного вокзала.

Жители подчёркивают, что ещё до продажи квартир застройщик показывал им проект благоустройства Ковша (до сих пор есть на сайте компании). Согласно проекту, вдоль берега заводи находятся набережная, пляжи и даже частный пляж с катерами.

"Самое интересное, что проект застройки Ковша существует много лет, и он появился уже в тот момент, когда "Сибирия" строила этот жилой район и продавала квартиры, рекламируя благоустроенный берег Ковша. А в это же время в Минприроды подали документы на его засыпку. То есть квартиры продавали, заведомо зная, что водоём будет засыпан", – возмущается представитель инициативной группы жильцов микрорайона Константин Ольферт.

От 60 тысяч до 12 млн

Планы по застройке Барнаульского Ковша действительно существуют уже несколько лет. Ещё в 2017 году компания "Акватория" (входит в группу компаний "Сибирия") подавала заявку в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, чтобы засыпать часть водной заводи и возвести на этом месте три жилых высотки.

Так как территория Ковша – это федеральная собственность, то инвестор должен был сначала получить согласование федеральных ведомств в сфере речного транспорта, природопользования, рыболовства. Все требуемые документы "Акватория" получила, поэтому региональное Минприроды одобрило проект. В пояснении к своему решению Минприроды отмечает, что водоём пересыхает и "отмирает", а потому его можно использовать под строительство и рекреацию.

Из разрешения краевого Минприроды на создание искусственного земельного участка:

"Ширина Барнаульского Ковша уменьшилась в два раза и не превышает 100 метров. В отдельные годы вход на этот участок пересыхает. Наблюдается тенденция отмирания данного участка акватории Оби. В перспективе неизбежно освоение данной территории под жилищное строительство и рекреацию. В связи с этим уже сейчас предлагается создание искусственного земельного участка в Барнаульском Ковше с учётом развития территории существующей застройки данного квартала".

Засыпать остров планировалось до 2020 года. После этого должны были начать строительство ЖК с набережной. Однако в 2017 году общественность возмутилась и "Акватория" проект отложила. Но о своих планах не забыла.

Летом 2019 года по инициативе Минприроды был объявлен аукцион по созданию искусственного земельного участка на Барнаульском Ковше. Территорию отдавали всего за 60 тыс. рублей. В торгах участвовали две компании – "Акватория" и "ГенПодряд" (принадлежит предпринимателю Андрею Загарину, владеющему сетью сервисных центров ZAVGAR, – прим. ред.).

Однако аукцион сначала отложили на неделю, а затем и вовсе отменили. Вернулись к вопросу застройки Ковша лишь в мае 2021 года. На торги вновь пришли две компании – "Акватория" и "ГенПодряд". Их борьба привела к повышению цены до 12 млн рублей.

По информации ИА "Толк", этот аукцион должен был стать финальным: фирмы договорились, что "Акватория" откажется от планов на участок, а возводить дома на Ковше будет "ГенПодряд". Однако вопреки ожиданиям "Акватория" продолжила борьбу за участок. Следующий раунд торгов назначен на конец июня 2021-го.

Сдаваться не намерены

Пока потенциальные застройщики бьются между собой за право осваивать Ковш, жители многоэтажек на берегу бьются за отмену торгов. Но получают отказы.



"Мы написали обращение в администрацию, его подписали более 200 человек. Рассказали, что сейчас происходит на Ковше, и что можно сделать на этой территории, привели примеры других городов, где есть благоустроенные набережные. Но в ноябре 2020 года получили ответ (есть в распоряжении редакции, – прим. ред.): мол, в 2018 году в Барнауле проходили общественные слушания, в рамках которых можно были внести свои предложения и замечания по проекту создания искусственного земельного участка. Возражений против его создания не было, поэтому оснований для отмены аукциона нет", – рассказывает Константин Ольферт.



Чтобы защитить Ковш от уничтожения, барнаульцы попросили мэрию включить его в две муниципальные программы по благоустройству – "Формирование современной городской среды города Барнаула" на 2018-2024 годы и "Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула" на 2015-2040 годы. Однако оказалось, что это не так просто: жителям предложили подготовить внушительный пакет документов, в числе которых проект благоустройства территории, смета проекта, описание всех работ и т.д. Активисты сдаваться не планируют и готовы дальше защищать территорию от застройки.

"Мы будем собирать подписи против застройки Ковша, будем добиваться отмены аукциона и облагораживания этого места, включения его в какую-нибудь программу благоустройства – муниципальную или федеральную", – отмечает Константин Ольферт.

Надежда на резонанс

О том, что акваторию Ковша нужно сохранить, говорят и архитекторы, отмечая, что это место очень перспективно для города. По мнению руководителя мастерской "Классика" Александра Деринга, возводить дома можно и рядом с водоёмом, не создавая никаких новых искусственных земельных участков. И если осваивать ближайшую к Ковшу территорию грамотно (строить комфортное жильё, благоустраивать территорию), то выиграют все – и девелопер, и жители, уверен Деринг.

"Городу нужен ещё один выход к реке. Ковш – это хороший потенциал для Барнаула. На месте кварталов в историческом секторе, где много аварийного и ветхого частного жилья, предложить малоэтажную застройку, комфортное жильё. Район Ковша несёт высокие инвестиционные затраты. Но это перспективная территория. Здесь можно построить жильё нестандартное, которое будет стоить дороже, но люди будут понимать цену. Никакой высотной застройки, только среднеэтажные и малоэтажные дома, где есть факторы воды, хорошего благоустройства. Я думаю, это будет продано", – уверен Деринг.

Депутат АКЗС Владислав Вакаев считает, что Ковш мог бы стать одной из главных достопримечательностей Барнаула. Если объединить эту зону с островом отдыха Побочень, получится огромная зона рекреации.

"Территория Ковша недооценённая. В других городах участки, прилегающие к воде, считаются самыми главными и ценными. В нашем городе всё наоборот. У нас на больше части территории, выходящей к Оби, находятся промышленные объекты, частный сектор. Побочень можно объединить с Ковшом пешеходным мостом, сделать на острове парк, построить спортивные объекты, площадки и набережную, чтобы можно было гулять вдоль Оби", – говорит Вакаев.

По его мнению, у города ещё есть шансы отстоять территорию Ковша:

"Опыт показывает, что чем больше резонанс, тем больше шансов, что власть отреагирует. Мы знаем историю с парком "Юбилейный", сейчас создан общественный совет по его преображению. Не так давно на торги выставляли участки рядом с "Магис Спортом" (на ул. Взлётной, 2г и 2д, – прим. ред.). Их планировали отдать под застройку, но поднялась общественность, и торги отменили. Есть проблема, есть решение. Если возникнет хороший общественный запрос, думаю, нам удастся отстоять территорию", – говорит Вакаев.

*Об истории Барнаульского Ковша

В советское время старый речной вокзал находился на пересечении улиц Пушкина и Промышленной. Ещё в начале XX века здесь велись работы по расчистке и углублению дна реки. А в 1930-х годах напротив вырос целый остров, известный как остров отдыха Побочень.

Он появился благодаря меняющемуся руслу реки и жаркому лету. За 20 лет остров достиг достаточно крупных размеров, однако Ковш всё ещё оставался проточным, хотя и заметно обмелел. Остров же стал популярным местом отдыха у барнаульцев, которые переплавлялись на него вплавь или на пароме.

В начале 50-х Побочень решили сделать полуостровом, насыпав дамбу, чтобы в Ковше образовалась стоячая вода. Примерно тогда же на остров построили мост, который просуществовал до конца 70-х годов. А уже в 1985 году был построен нынешний Речной вокзал, и старый речпорт ушёл в прошлое.