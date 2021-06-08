Новым главврачом диагностического центра может стать замминистра алтайского Минздрава

Замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая может занять пост главного врача регионального Диагностического центра. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на источники.

Ранее медучреждение возглавляла Оксана Лексенкова. Однако в мае она написала заявление об увольнении и 31-го числа отработала последний день.

После этого источники издания полагали, что на пост может вернуться Владимир Лещенко, который руководил центром с 2002-го по 2016 год. Теперь же инсайдеры утверждают, что на должность главврача рассматривают Наталью Белоцкую.

При этом Лещенко в случае избрания на выборах депутатом АКЗС может возглавить комитет по здравоохранению и науке. А место Белоцкой в Минздраве, предположительно, займёт её подчинённая Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению.