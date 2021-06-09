Доктор Мясников раскрыл опасность популярного лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о серьёзных последствиях использования корвалола при сердечном приступе. Об опасностях популярного препарата специалист рассказал в эфире канала "Россия 1".

Как отметил медиаврач, зачастую при проблемах с сердцем это лекарство принимают "эмоционально нестабильные" пациенты. И таким людям оно действительно помогает, так как содержит мощное снотворное фенобарбитал.

Однако при настоящем сердечном приступе корвалол только "может обманчиво усыпить бдительность", но не решить проблему. "Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально", – заключил он.

Ранее теледоктор посоветовал убрать из домашней аптечки препараты для снижения давления. По его словам, самостоятельное применение подобных лекарств запрещено и нередко приводит к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.