Мемориал Славы в Барнауле планируют газифицировать

Администрация Барнаула рассматривает возможность подключения к сети природного газа Мемориала Славы. ООО "Газпром газораспределение Барнаул" предложило сделать подводку к Огню памяти за счёт средств компании. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В ближайшее время комитету по энергоресурсам и газификации города совместно с "Газпром газораспределение Барнаул" необходимо проработать вопрос получения согласия собственника существующих газовых сетей на подключение к ним, а также определения объёма проектирования строительства газопровода", – уточнили в мэрии.

Строительно-монтажные работы необходимо также согласовать с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия региона. Этим займётся городской комитет по культуре.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой вернуть статус Вечного огня комплексу огней памяти на Мемориале Славы и подключить его к магистральному газопроводу.

В настоящее время на мемориальном комплексе расположен Огонь памяти. Он отличается тем, что горит не всегда, а только в особые даты, такие как День Победы, День защитника Отечества и так далее. Это прописано в приказе министра обороны России № 56 от 6 февраля 2019 года.

До утверждения приказа огонь на Мемориале Славы горел постоянно, хоть для этого и приходилось регулярно менять газовые баллоны, так как магистрального газоснабжения к памятнику нет.

"С учётом того, что "Газпром" накануне Дня Победы обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом Вечные огни в регионах присутствия компании, а ранее ОНФ призывал газоснабжающих монополистов бесперебойно и безвозмездно подавать газ к Вечным огням, мы призвали администрацию Барнаула вернуть этот статус комплексу огней на Мемориале Славы и подключить их к магистральному газопроводу. Символично, что в день нашего обращения к главе города с этой просьбой указом президента России Владимира Путина Барнаул был удостоен почётного звания "Город трудовой доблести", – подчеркнул лидер региональной ячейки ОНФ Сергей Войтюк.