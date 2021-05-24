ОНФ просит мэра Барнаула вернуть Вечный огонь на Мемориал славы

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае обратились к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой вернуть статус Вечного огня комплексу огней памяти на Мемориале славы и подключить его к магистральному газопроводу. Об этом сообщили amic.ru в реготделении движения.

В настоящее время на мемориальном комплексе расположен Огонь памяти. Он отличается тем, что горит не всегда, а только в особые даты, такие как День Победы, День защитника Отечества и так далее. Это прописано в приказе министра обороны России № 56 от 6 февраля 2019 года.

До утверждения приказа огонь на Мемориале славы горел постоянно, хоть для этого и приходилось регулярно менять газовые баллоны, так как магистрального газоснабжения к памятнику нет.

"С учётом того, что "Газпром" накануне Дня Победы обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом Вечные огни в регионах присутствия компании, а ранее ОНФ призывал газоснабжающих монополистов бесперебойно и безвозмездно подавать газ к Вечным огням, мы призвали администрацию Барнаула вернуть этот статус комплексу огней на Мемориале славы и подключить их к магистральному газопроводу, – подчеркнул лидер региональной ячейки ОНФ Сергей Войтюк. – Символично, что в день нашего обращения к главе города с этой просьбой указом президента России Владимира Путина Барнаул был удостоен почётного звания "Город трудовой доблести".

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Барнаулу статуса "Город трудовой доблести". Также в число будущих "Городов трудовой доблести" включили Красноярск, Каменск-Уральский, Киров, Коломну, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Пензу, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.

Новое высокое звание для городов, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм, учредили весной 2020 года. В городах трудовой доблести устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания, а в праздник Весны и Труда, День Победы и День города там проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты.