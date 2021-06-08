СК завёл уголовное дело против начальника отдела ГИБДД и его подчиненного в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский" и его подчиненного. Следователи подозревают их в получении взяток за сдачу экзаменов на права.

По версии следствия, с июля 2020 по апрель 2021 года руководитель и его подчинённый получали от кандидатов в водители деньги за положительные оценки в экзаменационные листы за теоретическую часть экзамена без его сдачи. За год сотрудникам полиции удалось получить более 350 тысяч рублей.

Сейчас оба сотрудника уволены из органов по отрицательным мотивам и допрошены как подозреваемые. Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения руководителю. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что о задержании начальника РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский" и его подчинённого стало известно в понедельник, 7 июня. Задержание проводили сотрудники ФСБ.