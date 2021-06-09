Россиянам назвали выгодную альтернативу доллару

Хорошей альтернативы доллару ещё нет, но можно рассмотреть рынок криптовалюты, заявил финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин.

По его словам, криптовалюты – больше спекулятивный инструмент, они не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов. Кроме того, приобрести и вывести этот актив в рубли будет очень непросто.

"Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30% за неделю, а могут на столько же вырасти", – подчеркнул Звездин в беседе с ИА "Прайм".

Однако если хочется приумножить свои сбережения, то придётся использовать рисковые инструменты, заключил специалист.

Ранее глава Росбанка Илья Поляков рассказал, что существенную долю своих сбережений лучше хранить на депозите, а в ценные бумаги вкладывать только часть накоплений. Ради высокой прибыльности можно инвестировать порядка четверти своего капитала и в рисковые активы.