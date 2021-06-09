ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов

ГИБДД поддерживает снижение скорости в городах до 30 км/ч, однако ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно – это бред и никто это не будет исполнять", – сказал он в разговоре с ТАСС.

Митрошин добавил, что в этом случае надо индивидуально смотреть каждую ситуацию, а также провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей, чтобы на её основании вводить ограничения.

Начальник ведомства также напомнил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти. ГИБДД же только занимается контролем.

Ранее в московском ГИБДД заявили, что за использование гаджетов при сдаче экзаменов на права россиян будут наказывать.