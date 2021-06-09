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Новости

ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов

, ИА "Амител"
Однако полномочий по введению инициативы у ведомства нет
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

ГИБДД поддерживает снижение скорости в городах до 30 км/ч, однако ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

"Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно – это бред и никто это не будет исполнять", – сказал он в разговоре с ТАСС.

Митрошин добавил, что в этом случае надо индивидуально смотреть каждую ситуацию, а также провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей, чтобы на её основании вводить ограничения.

Начальник ведомства также напомнил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти. ГИБДД же только занимается контролем.

Ранее в московском ГИБДД заявили, что за использование гаджетов при сдаче экзаменов на права россиян будут наказывать.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.06.2021 10:38
krash

зашибись. мало того, что по всему городу натыкали знаков и камер 40. теперь будут 30? ау вы чо! сбивают не те, кто 40 едут, сбивают те, кто летает 140 вопреки знакам и камерам. Менты должны ловить нарушителей а не по кустам прятаться, выглядывать, пропустил или нет планирующего перейти пешика.

9.06.2021 10:50
гость

Это точно, менты прятались и прячутся, а на соблюдение ПДД как то избирательно реагируют. За телефоны и маневры без повортника вообще не дрючат. С такими скоростями придется на лисапед садится, зимой только холодно. Пробки будут дикие. Так и лисапед отберут скоро, скажут права нужны или гос.номера, где то уже заикались об этом.

9.06.2021 10:50
- гость -

базару нет Краш

9.06.2021 10:52
ЕКХ

Да и культуре вождения не мешало бы учить в автошколе. а то учат для галочки....

9.06.2021 11:07
- гость -

Ч то с ДТП на Дзержинского. Кто виноват.

9.06.2021 11:22
Виктор

Ну может быть, не отдельными улицами ограничивать, а зонами. Например, в центре Барнаула — &#8804;30, начиная от Малахова и въезда на Гору — 40, а во Власихах и Гоньбах – так и все 50

9.06.2021 11:32
док

Депутаты! вЫ что курите??? Может города объявите пешеходными зонами и отберете машины в свою пользу? Да, не забудьте ввести налог на воздух, осадки, росу!

9.06.2021 11:51
- гость -

9.06.2021 11:32
док

Не могут . Кто бензин будет покупать.

9.06.2021 11:54
- гость -

ГИБДД же только занимается контролем.

Контроль без прав это мягко говоря ЗРЯ трата денег.

9.06.2021 12:00
krash

9.06.2021 11:22
Виктор
Зонами? глуповатое предложение. Власиха 50? ....даже на трассе? в своем уме? Да и центр понятие растяжимое, везде поставить 30? Вы случаем не из ряда тех депутатов, которые такие законы придумывает?

Надо делать так, чтобы на права реально УЧИЛИ а не брали деньги за обучание, чтобы СДАТЬ на права было реальнее и проще, чем КУПИТЬ. у меня несколько знакомых, делали вид, что ходили учились, причем они считают, что они учились, потом пытались сдать - не вышло, и они КУПИЛИ.
Что мы хотим от знаков? Если у нас водятелов больше чем водитлей.

А пешеходов почему не учат? НИ КТО не знает про необходимость "УБЕДИТЬСЯ в безопасности" перед началом движения. Видят как везде ДПС стоятштрафуют всех, кто не пропустил только что подумавшего о переходе пешика и с читают, что могут бросаться под колеса - и будут правы. особенно если выживут. а перебеги пешиков по проезжим частям, а езда на великах по ПП. куча нюансов. знаки не помогут

9.06.2021 12:03
гiсть

когда вводили ограничение 60км/ч, это были совсем другие автомобили, но при этом даже тогда не додумались до ограничения в 30км/ч
пересаживаемся на электросамокаты)))

9.06.2021 12:05
Читатель

Нам не нужны подземные и наземные переходы, так же нет необходимости убирать кусты и сугробы от переходов и перекрёстков. Достаточно снизить скорость до 10 км и придёт к нам безопасность. Государство подтверждает собственную беспомощность

9.06.2021 12:15
Виктор

9.06.2021 12:00
krash

Центр — это прямоугольник между Горой и железной дорогой и Челюскинцев-Обью

9.06.2021 12:30
про

С момента возникновения автомобиля проделана огромная работа по безопасности как водителя и пассажиров автомобиля, так и комплекс мероприятий по защите пешеходов от травмирования автомобилями. Казалось бы теперь скорости должны возрасти, но сегодняшнее заявление в очередной раз демонстрирует глупость чиновников.

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