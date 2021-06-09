ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов

ГИБДД поддерживает снижение скорости в городах до 30 км/ч, однако ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы, заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
"Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно – это бред и никто это не будет исполнять", – сказал он в разговоре с ТАСС.
Митрошин добавил, что в этом случае надо индивидуально смотреть каждую ситуацию, а также провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей, чтобы на её основании вводить ограничения.
Начальник ведомства также напомнил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти. ГИБДД же только занимается контролем.
Ранее в московском ГИБДД заявили, что за использование гаджетов при сдаче экзаменов на права россиян будут наказывать.
Комментарии
зашибись. мало того, что по всему городу натыкали знаков и камер 40. теперь будут 30? ау вы чо! сбивают не те, кто 40 едут, сбивают те, кто летает 140 вопреки знакам и камерам. Менты должны ловить нарушителей а не по кустам прятаться, выглядывать, пропустил или нет планирующего перейти пешика.
Это точно, менты прятались и прячутся, а на соблюдение ПДД как то избирательно реагируют. За телефоны и маневры без повортника вообще не дрючат. С такими скоростями придется на лисапед садится, зимой только холодно. Пробки будут дикие. Так и лисапед отберут скоро, скажут права нужны или гос.номера, где то уже заикались об этом.
базару нет Краш
Да и культуре вождения не мешало бы учить в автошколе. а то учат для галочки....
Ч то с ДТП на Дзержинского. Кто виноват.
Ну может быть, не отдельными улицами ограничивать, а зонами. Например, в центре Барнаула — ≤30, начиная от Малахова и въезда на Гору — 40, а во Власихах и Гоньбах – так и все 50
Депутаты! вЫ что курите??? Может города объявите пешеходными зонами и отберете машины в свою пользу? Да, не забудьте ввести налог на воздух, осадки, росу!
9.06.2021 11:32
док
Не могут . Кто бензин будет покупать.
ГИБДД же только занимается контролем.
Контроль без прав это мягко говоря ЗРЯ трата денег.
9.06.2021 11:22
Виктор
Зонами? глуповатое предложение. Власиха 50? ....даже на трассе? в своем уме? Да и центр понятие растяжимое, везде поставить 30? Вы случаем не из ряда тех депутатов, которые такие законы придумывает?
Надо делать так, чтобы на права реально УЧИЛИ а не брали деньги за обучание, чтобы СДАТЬ на права было реальнее и проще, чем КУПИТЬ. у меня несколько знакомых, делали вид, что ходили учились, причем они считают, что они учились, потом пытались сдать - не вышло, и они КУПИЛИ.
Что мы хотим от знаков? Если у нас водятелов больше чем водитлей.
А пешеходов почему не учат? НИ КТО не знает про необходимость "УБЕДИТЬСЯ в безопасности" перед началом движения. Видят как везде ДПС стоятштрафуют всех, кто не пропустил только что подумавшего о переходе пешика и с читают, что могут бросаться под колеса - и будут правы. особенно если выживут. а перебеги пешиков по проезжим частям, а езда на великах по ПП. куча нюансов. знаки не помогут
когда вводили ограничение 60км/ч, это были совсем другие автомобили, но при этом даже тогда не додумались до ограничения в 30км/ч
пересаживаемся на электросамокаты)))
Нам не нужны подземные и наземные переходы, так же нет необходимости убирать кусты и сугробы от переходов и перекрёстков. Достаточно снизить скорость до 10 км и придёт к нам безопасность. Государство подтверждает собственную беспомощность
9.06.2021 12:00
krash
Центр — это прямоугольник между Горой и железной дорогой и Челюскинцев-Обью
С момента возникновения автомобиля проделана огромная работа по безопасности как водителя и пассажиров автомобиля, так и комплекс мероприятий по защите пешеходов от травмирования автомобилями. Казалось бы теперь скорости должны возрасти, но сегодняшнее заявление в очередной раз демонстрирует глупость чиновников.