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Новости

Власти Алтайского края ожидают третью волну коронавируса

, ИА "Амител"
Зампред правительства Игорь Степаненко дал прогноз новой вспышки заболеваемости
Игорь Степаненко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Игорь Степаненко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Третья волна коронавируса может накрыть регион осенью 2021 года, поделился прогнозом на пресс-конференции заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По его словам, такие выводы складываются из нескольких факторов. Один из них – это туристическая привлекательность Алтая.

"Мы такой регион, куда сейчас поедет полстраны, потому что лететь особо пока некуда", – аргументировал Степаненко.

Другая причина тревоги – выработка коллективного иммунитета. По оценкам зампреда, к осени коллективный иммунитет ещё не успеет сформироваться, так как для этого нужно привить 60% населения (более миллиона человек).

По словам Степаненко, исходя из существующей динамики вакцинации, от ковида к осени не успеют привить даже 700 тысяч человек. При этом недостатка вакцины в Алтайском крае не наблюдается, заверил представитель региональных властей.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов не исключил, что третья волна коронавируса в Алтайском крае может потребовать дополнительные площадки для размещения пациентов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.06.2021 10:21
- гость -

Закрыть Алтай, природа чище будет...

9.06.2021 10:59
- гость -

Нужно чего-нибудь нового придумать. Корона уже не канает.

9.06.2021 10:59
гость

туристы едут в Горно-Алтай

9.06.2021 11:41
- гость -

В Китае никаких новых "волн" нет. Чудеса.

9.06.2021 11:59
гость

Украина ждёт вакцины РФ- им не дают.-знают что вакцины наши на народе экспериментируют: до 10% заражают народ и потому можно ждать любую волну= от 3 до бесконечности.

9.06.2021 12:12
гость


9.06.2021 11:59
гость
Украина ждёт вакцины РФ- им не дают.-знают что вакцины наши на народе экспериментируют: до 10% заражают народ и потому можно ждать любую волну= от 3 до бесконечности.

т.е. через вакцину идёт распространение ковида?

9.06.2021 12:15
гость

да,ковид прёт через прививки...

9.06.2021 12:46
Илья

В свете есть иное диво: Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря.

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