Власти Алтайского края ожидают третью волну коронавируса

Третья волна коронавируса может накрыть регион осенью 2021 года, поделился прогнозом на пресс-конференции заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.
По его словам, такие выводы складываются из нескольких факторов. Один из них – это туристическая привлекательность Алтая.
"Мы такой регион, куда сейчас поедет полстраны, потому что лететь особо пока некуда", – аргументировал Степаненко.
Другая причина тревоги – выработка коллективного иммунитета. По оценкам зампреда, к осени коллективный иммунитет ещё не успеет сформироваться, так как для этого нужно привить 60% населения (более миллиона человек).
По словам Степаненко, исходя из существующей динамики вакцинации, от ковида к осени не успеют привить даже 700 тысяч человек. При этом недостатка вакцины в Алтайском крае не наблюдается, заверил представитель региональных властей.
Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов не исключил, что третья волна коронавируса в Алтайском крае может потребовать дополнительные площадки для размещения пациентов.
Комментарии
Закрыть Алтай, природа чище будет...
Нужно чего-нибудь нового придумать. Корона уже не канает.
туристы едут в Горно-Алтай
В Китае никаких новых "волн" нет. Чудеса.
Украина ждёт вакцины РФ- им не дают.-знают что вакцины наши на народе экспериментируют: до 10% заражают народ и потому можно ждать любую волну= от 3 до бесконечности.
9.06.2021 11:59
гость
Украина ждёт вакцины РФ- им не дают.-знают что вакцины наши на народе экспериментируют: до 10% заражают народ и потому можно ждать любую волну= от 3 до бесконечности.
т.е. через вакцину идёт распространение ковида?
да,ковид прёт через прививки...
В свете есть иное диво: Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря.