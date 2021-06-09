Власти Алтайского края ожидают третью волну коронавируса

Третья волна коронавируса может накрыть регион осенью 2021 года, поделился прогнозом на пресс-конференции заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По его словам, такие выводы складываются из нескольких факторов. Один из них – это туристическая привлекательность Алтая.

"Мы такой регион, куда сейчас поедет полстраны, потому что лететь особо пока некуда", – аргументировал Степаненко.

Другая причина тревоги – выработка коллективного иммунитета. По оценкам зампреда, к осени коллективный иммунитет ещё не успеет сформироваться, так как для этого нужно привить 60% населения (более миллиона человек).

По словам Степаненко, исходя из существующей динамики вакцинации, от ковида к осени не успеют привить даже 700 тысяч человек. При этом недостатка вакцины в Алтайском крае не наблюдается, заверил представитель региональных властей.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов не исключил, что третья волна коронавируса в Алтайском крае может потребовать дополнительные площадки для размещения пациентов.