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Глава алтайского Минздрава рассказал об угрозе третьей волны COVID-19

, ИА "Амител"
Дмитрий Попов не исключает, что придётся вернуться к вопросу об открытии новых ковидных госпиталей
Дмитрий Попов / Фото: скриншот из видео

Дмитрий Попов / Фото: скриншот из видео

Третья волна коронавируса в Алтайском крае может потребовать дополнительные площадки для размещения пациентов, считает министр здравоохранения Дмитрий Попов. Соответствующее заявление он сделал в ходе итоговой коллегии регионального Минздрава.

По словам Попова, в настоящее время вопрос создания ковидных госпиталей на базе немедицинских организаций не рассматривается.

Вместе с тем Попов не исключил, что власти региона вернутся к этому вопросу, если третья волна заболеваемости коронавируса "смешается с ОРВИ и гриппом", из-за чего "потребуется более 6 тысяч коек".

Напомним, именно в таких условиях осенью 2020 года правительство Алтайского края приняло решение о переоборудовании строения "Посуда Центра" в ковидный госпиталь на фоне резкого прироста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Объект под эти цели выкупил гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, за средства которого также велись подготовительные работы. Изначально предполагалось, что госпиталь сможет принять первых пациентов ещё в конце декабря, а полноценно откроется уже во второй половине января 2021 года.

Однако спустя месяц после начала работ власти решили отказаться от создания медучреждения – 18 декабря об этом заявил зампред правительства Игорь Степаненко. Он объяснил отказ от идеи дороговизной проекта – стоимость переоборудования могла превысить 400 млн рублей, хотя изначально на перепрофилирование ТЦ планировали потратить 100 млн рублей.

Во второй половине декабря глава регионального Минздрава, говоря о третьей волне коронавируса, обратил внимание, что Алтайский край готов развернуть дополнительно около 1,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19, если эпидемическая ситуация ухудшится.  

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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