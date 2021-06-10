Три сибирских губернатора заработали в 2020 году больше 15 миллионов рублей. Самым богатым оказался глава Красноярского края Александр Усс. Он задекларировал по итогам прошлого года 30,1 млн рублей. Это на треть выше, чем в 2019 году.

Согласно документам, Уссу принадлежит четыре земельных участка (суммарно почти 224 тысячи "квадратов"), два жилых дома (в общей сложности 967 кв. м), четыре дачных домика (всего около 500 кв. м), хозяйственное сооружение, нежилое здание, а также две иномарки – Land Rover и Range Rover. Супруга Александра Усса заработала в 2020 году 16,3 млн рублей. Она владеет тремя участками (75,5 тысячи "квадратов"), жилым домом (свыше 1000 кв. м), двумя квартирами (на 167 и 162 кв. м), гаражами, тремя нежилыми помещениями и баней. Также у жены губернатора солидный автопарк: Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300 и "флотилия": моторная лодка Silver, маломерное судно Silverado 31А.

На втором месте этого рейтинга – губернатор Тувы Владислав Ховалыг с доходом 21,1 млн рублей. Кстати, и Усс, и Ховалыг вошли в топ-10 самых богатых губернаторов России. Третьим в этом списке стал глава Томской области Сергей Жвачкин, заработавший 16 млн рублей. Остальные руководители сибирских регионов этой троице значительно уступают.

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