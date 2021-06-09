Самым богатым российским губернатором по итогам 2020 года стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заработал более 381 млн руб., значительно оторвавшись от своего "соперника" – главы Марий Эл Александра Евстифеева. Он находится на втором месте, задекларировав "всего лишь" 84,7 млн рублей.
За последние два года доходы главы Чечни выросли в 50 раз: в 2018 году он заработал 7,5 млн рублей, в 2019 году – 148 млн рублей. Любопытно, что в общей сумме главы регионов со второго по десятое место заработали около 380 млн руб. Таким образом, Кадыров в 2020 году получил доход больше, чем все они вместе взятые. В декларации главы Чечни указано, что он владеет двумя земельными участками площадью 3668 и 28 361 кв. м, а также жилым домом площадью 2344,3 кв. м. У его супруги в собственности квартира площадью 209,8 кв. м.
В топ-10 самых богатых российских губернаторов есть и два представителя Сибирского федерального округа. Подробнее о доходах самых богатых российских губернаторов смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
Коррупционеры?
Вспоминаются слова Ленина о классовой ненависти.
Какая коррупция. Главы всех уровней, депутаты имеют свой бизнес.
Что значит заработал, они же на государевой службе , на них тратятся деньги налогоплательщиков! С другой стороны у тебя в руках административный ресурс за который тебе платят зарплату, а ты его используешь еще и в коммерческих интересах - это измена родине называется !!!
Сталин - расстрел!
Раскрывайте уже не только их доходы, но и источник получения доходов. Ведь они так-то на государевой службе. Или они в свободное от основной службы время подрабатывают где-то?