Врачи рассказали, как мгновенно попасть на приём в больнице

Телеврач Александр Мясников и офтальмолог Дмитрий Майчук объяснили, как быстро получить помощь в медицинском учреждении. Лайфхаком медики поделились в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Мясников отметил, что если человеку не удаётся попасть на приём в указанный срок, то следует настаивать на своём. Он попросил коллегу раскрыть ключевые слова, которые необходимо сказать в регистратуре, чтобы быстрее оказаться в кабинете врача.
"Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, – ответил Майчук, подчеркнув, что после этой фразы "не имеют права отказать ни в одной клинике", даже если с собой нет ни полиса, ни паспорта.
Ранее Александр Мясников предупредил о серьёзных последствиях использования корвалола при сердечном приступе.
Комментарии
Спасибо конечно, но лучше не надо)
Ну да ну да! Сами бы попробывали сначала.. С нашими больницами такой номер не проходит!!!
Сами ни разу в жизни в очереди не стояли, в своем мире живут, что то там сами себе придумывают. Когда стоит очередь и врач по полчаса одного принимает, там у всех острая боль и все в очереди
И наглые, врущие про острую боль, отодвигают в очереди обычных не врущих больных.
Замечательный совет, Мясников!
Чтоб перед вами такие влезали.
...а, простите, вы же не знаете что такое государственная медицина, у вас, ухвативших Бога за бороду, свои платные клиники где нет очередей...
нене... главная фраза "Я сейчас пойду к Глав. Врачу!" все решает вмиг
"Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять,
Вранье!
вот недавно на больничном была, ТРИ часа стояла у кабинета невролога с нулевым талоном и больной поясницей
Надо попросить данного доктора произнести эту фразу на Бехтерева в больнице. Пусть, так сказать, полевой эксперимент проведет... Мы посмеемся...
9.06.2021 13:18
- гость -
и желательно что бы его реально прихватило и он все на себе прочувтвовал
На днях бабулька пришла на приём к терапевты умирала охала стонала, в итоге её приняли без очереди и вообще без талона, а после того как она вышла из кабинета терапевта и сидела ждала выписку, чуть ли не анекдоты травила и успела рассказать сколько у её внуков и правнуков, чудесным образом исцелилась буквально за 10 минут у терапевта, вот какие врачи у нас бывают.
вот какие врачи у нас бывают.
норм)
никогда не пускаю без талонов, просто спросить, забрать карту, анализы и пр...
С острой болью надо скорую вызывать, а не по поликлиникам шататься. Если сил на это хватает, значит не такая боль и сильная. А то сначала терпят неделями, потом, когда совсем невмоготу, идут в поликлинику и ноют, что им хуже всех. Про сельские населенные пункты не говорю - там совсем другая ситуация, нежели в городе.
больниц сейчас надо боятся- там всякая помощь бывает=кому куда надо туда и пошлют.Могут такое лечение назначить и инвалидность на "глазок" определить без обследований.
Врач сейчас больше смотрит в комп-тер-там чего-то пишет и пишет...а пациент -это дело последнее.
это из личного опыта-инфо достоверна на 100%.
С острой болью надо скорую вызывать,
Вызвала в 2 ночи скорую, поясница отказала, поставили укол, госпитализировать нет оснований, утром в поликлинику идите, там талон нулевой.. а дальше вы знаете про три часа у стеночки к неврологу)
Надо садить отдельного терапевта по нулевым талонам. Там будут все с острой болью
Надо садить отдельного
+ мне только спросить)))
Мясниковы живут в другой России, там где все хорошо и всем хорошо.
Мы тоже там жить хотим!
Мы тоже там жить хотим!
оно не резиновое!
Обращалась с болью в животе и с температурой 37,4 в поликлинику.
И что? Температуру мерить не хотят, осматривать не стали. Назначили Немисил и всё.
А в карточке написали "температура 36,8, живот безболезненный", что обнаружила позднее. Врут напропалую, прикрывая задницу!