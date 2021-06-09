Врачи рассказали, как мгновенно попасть на приём в больнице

Телеврач Александр Мясников и офтальмолог Дмитрий Майчук объяснили, как быстро получить помощь в медицинском учреждении. Лайфхаком медики поделились в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Мясников отметил, что если человеку не удаётся попасть на приём в указанный срок, то следует настаивать на своём. Он попросил коллегу раскрыть ключевые слова, которые необходимо сказать в регистратуре, чтобы быстрее оказаться в кабинете врача.

"Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять, – ответил Майчук, подчеркнув, что после этой фразы "не имеют права отказать ни в одной клинике", даже если с собой нет ни полиса, ни паспорта.

Ранее Александр Мясников предупредил о серьёзных последствиях использования корвалола при сердечном приступе.