Историк заявил, что в центре Барнаула уродуют очередной памятник архитектуры

Памятник архитектуры краевого значения, расположенный по улице Интернациональной, 150, начали разрушать в Барнауле. Рядом с объектом идёт строительство нескольких крупных жилищных комплексов. Об этом сообщил в социальных сетях известный краевед, общественник, кандидат исторических наук Данил Дегтярёв.
"Внимание! Прямо сейчас уродуют памятник архитектуры!", — написал историк в своем аккаунте.
По его словам, на жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводят строительные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла. Дом построили в 1932 году. Здание внесли в реестр памятников архитектуры 28 декабря 1994 года. В 2017-2018 годы там, по словам историка, провели неудачную реставрацию, за что собственник был привлечён к уголовной ответственности.
"Сейчас пытаемся выяснить – кто, зачем и на каком основании всё это делает. Я уже сообщил о данном факте в Алтайохранкультуру, теперь жду ответа от них. В любом случае мы имеем дело с утратой очень ценной части объекта культурного наследия, в результате чего эстетичный старинный домик превращается в безликую коробку", – пишет Дегтярёв.
Отметим, что рядом с памятником архитектуры сейчас активно идёт точечная застройка. В "Алтайохранкультуре" пообещали в ближайшее время дать комментарий.
За последние годы в Барнауле бесследно исчезло несколько зданий, имеющих историческую ценность. Например, дом купца Михайлова, где уже начали строить новый офис прокуратуры Алтайского края.
Между тем, ранее amic.ru уже писал, что в районе проспекта Красноармейский очень много старых домов, которые город не может отремонтировать, так как нет денег, а бизнесу они не интересны. Снести их также нельзя. В итоге одна из самых старинных улиц столицы края, которая является к тому же еще и въездными воротами в город, отпугивает туристов своим неприглядным видом, хотя могла бы быть одной из самых красивых. Подробнее об этом читайте в нашем материале "Чтобы туристы не пугались. Что мешает Красноармейскому проспекту стать центром небоскрёбов".
Комментарии
Это какой-то позор!
За каждую пядь земли приходится воевать в Барнауле. Отвоевывать землю под объектами культуры и истории и землю с зелеными насаждениями. Воевать с администрацией города и с застройщиками. Получается, что воюет только Дегтярев.
Все давно продано и перепродано.
Всё что не удается снести легально или не легально в итоге сгорает а виноваты бомжи.
Дегтярёв издаёт вопль отчаяния
Или может спасти это здание?
Это вопли которые никто не услышит. В Москве такое же, а уж местные памятники ни в какое сравнение не идут. Большинству народу плевать на историю, архитектуру, памятники. Им бы покушать повкуснее, в отпуск за бугор слетать, авто модное купить, хату отремонтировать.
а мне вот интересно: стоит здание полуразрушенное и разваливавшееся дальше, ни один краевед ни слова не говорит. Здание кривое, косое, водвал затоплен, крыша худая, перекрытия гнилые. Краеведы? ау? вы где??? как кто-то начинает с ним что-то делать (реставрировать, сносить, перестраивать и т.д.) краеведы сразу возбуждаются. Почему ни один краевед не придет и не отремонтирует хоть один памятник архитектуры, за которые они так радеют? Почему, пока здание 20-30-50 лет разрушается, про него все молчат?
Я думаю, обстроить здание со всех сторон двадцатиэтажками = снести его. Ну будет оно стоять в тени гигантов нашей эпохи. Для чего? Только чтобы проходящий папаня мог сказать ребёнку "Смотри, сынку, как прадеды наши строили!" и всё?
По его словам, на жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводят строительные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла. Дом построили в 1932 году.
пластиковые окна в доме тоже установили в 1932 году )))
Нет в России никакой архитектуры кроме православных церквей. Даже Кремль это итальянская калька.
1358. Верно. Давно пора убрать хлам.
косое и кривое - это не про это здание)
но теперь уже все
впрочем, как качественно все было сделано, можно видеть на фото разобранного варианта
в 90-х когда продавали район Докучаево в Барнауле,народ постоянно тихо про это рассказывал:" ..вот скоро хозяин явится и выгонит всех нас из дома-землю целого района продали гады.."
вот бы точно знать инфо про землю Барнаула-- кто где хозяин у нас здесь?
-город,дай ин-фо.
Скажите, а вы считаете реставрацию "Красного" удачной? Или реставрацию Ленина, 6, когда оконные перекрытия выполнили из двутавров, а кирпича покрасили в розовый цвет? Или то, что сотворили со зданием по Ленина 21/ Никитина 78.... там, кстати, логово Единого заказчика капитального строительства...
Почему всё это варварство безнаказанно?
мы имеем дело с утратой очень ценной части объекта культурного наследия
я так понимаю в 30-х годах ХХ века в СССР практиковалось обкладывание добротных бревенчатых домов красным кирпичом )))
"9.06.2021 13:58- гость -" страна Советов - родина конструктивизма, например.
Дегтярёв издаёт вопль отчаяния
Или может спасти это здание?
он только вопить и умеет, взял бы да помог деньгами
Вот реально из поностоящему ценных памятников еденицы в городе, остальное полуразрушенные не приглядные здания, на которых висят таблички памятник.
Алтайохранкультура, кроме того что выписать охранное обязательство не принимает никаких мер. Вот лучше бы вместо разработки зон охран, накоторые тратили не малые деньги провели реставрацию.
А так половина объектов признаные памятникми регионального значения это амбиции Никитиной и Шаповаленко. Что не сарай с резьбой то памятник. Вот если бы реальные здания культурного сохраняли и реставрировали куда больше пользы было.
Где у руля А.А.Урбах там бездарная контора тому подтверждение Алтайохранкультура, когда он сидел в Госинспекции то тоже нихрена не делал, ему лишь бы до пенсии досидеть и чтоб его не трогали, да побольше урвать из бюджета!
Поддержу всех, кто считает, что памятников настоящих у нас, а таблички вешают не пойми на что. Больше бесят позорные сталинки, ничего там архитектурного ценного нет, как и в 99% этих памятников не пойми какой архитектуры.
Не помнящие родства....
Сами то живут в дома на горе
А нищебродам строят курятники
То, что сейчас творица в старой части города это полный беспредел
Рулит бабло.
Надеюсь, что эти коробки разваляться, тк жить там некому