Среда, 9 Июнь, 15:29

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,83
€ 88,64
19°


5145843 +0
Обь
549см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
Новости

Историк заявил, что в центре Барнаула уродуют очередной памятник архитектуры

, ИА "Амител"
О работах на улице Интернациональной, 150, рассказал краевед Данил Дегтярёв

Памятник архитектуры краевого значения, расположенный по улице Интернациональной, 150, начали разрушать в Барнауле. Рядом с объектом идёт строительство нескольких крупных жилищных комплексов. Об этом сообщил в социальных сетях известный краевед, общественник, кандидат исторических наук Данил Дегтярёв.

"Внимание! Прямо сейчас уродуют памятник архитектуры!", — написал историк в своем аккаунте.

По его словам, на жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводят строительные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла. Дом построили в 1932 году. Здание внесли в реестр памятников архитектуры 28 декабря 1994 года. В 2017-2018 годы там, по словам историка, провели неудачную реставрацию, за что собственник был привлечён к уголовной ответственности.

"Сейчас пытаемся выяснить – кто, зачем и на каком основании всё это делает. Я уже сообщил о данном факте в Алтайохранкультуру, теперь жду ответа от них. В любом случае мы имеем дело с утратой очень ценной части объекта культурного наследия, в результате чего эстетичный старинный домик превращается в безликую коробку", – пишет Дегтярёв.

Отметим, что рядом с памятником архитектуры сейчас активно идёт точечная застройка. В "Алтайохранкультуре" пообещали в ближайшее время дать комментарий.

За последние годы в Барнауле бесследно исчезло несколько зданий, имеющих историческую ценность. Например, дом купца Михайлова, где уже начали строить новый офис прокуратуры Алтайского края.

Между тем, ранее amic.ru уже писал, что в районе проспекта Красноармейский очень много старых домов, которые город не может отремонтировать, так как нет денег, а бизнесу они не интересны. Снести их также нельзя. В итоге одна из самых старинных улиц столицы края, которая является к тому же еще и въездными воротами в город, отпугивает туристов своим неприглядным видом, хотя могла бы быть одной из самых красивых. Подробнее об этом читайте в нашем материале "Чтобы туристы не пугались. Что мешает Красноармейскому проспекту стать центром небоскрёбов". 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.06.2021 13:04
- гость -

Это какой-то позор!

9.06.2021 13:08
гость

За каждую пядь земли приходится воевать в Барнауле. Отвоевывать землю под объектами культуры и истории и землю с зелеными насаждениями. Воевать с администрацией города и с застройщиками. Получается, что воюет только Дегтярев.

9.06.2021 13:25
гость

Все давно продано и перепродано.

9.06.2021 13:27
- гость -

Всё что не удается снести легально или не легально в итоге сгорает а виноваты бомжи.

9.06.2021 13:29
Виктор

Дегтярёв издаёт вопль отчаяния
Или может спасти это здание?

9.06.2021 13:38
- гость -

Это вопли которые никто не услышит. В Москве такое же, а уж местные памятники ни в какое сравнение не идут. Большинству народу плевать на историю, архитектуру, памятники. Им бы покушать повкуснее, в отпуск за бугор слетать, авто модное купить, хату отремонтировать.

9.06.2021 13:42
- гость -

а мне вот интересно: стоит здание полуразрушенное и разваливавшееся дальше, ни один краевед ни слова не говорит. Здание кривое, косое, водвал затоплен, крыша худая, перекрытия гнилые. Краеведы? ау? вы где??? как кто-то начинает с ним что-то делать (реставрировать, сносить, перестраивать и т.д.) краеведы сразу возбуждаются. Почему ни один краевед не придет и не отремонтирует хоть один памятник архитектуры, за которые они так радеют? Почему, пока здание 20-30-50 лет разрушается, про него все молчат?

9.06.2021 13:56
Виктор

Я думаю, обстроить здание со всех сторон двадцатиэтажками = снести его. Ну будет оно стоять в тени гигантов нашей эпохи. Для чего? Только чтобы проходящий папаня мог сказать ребёнку "Смотри, сынку, как прадеды наши строили!" и всё?

9.06.2021 13:57
- гость -

По его словам, на жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводят строительные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла. Дом построили в 1932 году.

пластиковые окна в доме тоже установили в 1932 году )))

9.06.2021 13:58
- гость -

Нет в России никакой архитектуры кроме православных церквей. Даже Кремль это итальянская калька.

9.06.2021 14:01
- гость -

1358. Верно. Давно пора убрать хлам.

9.06.2021 14:02
гiсть

косое и кривое - это не про это здание)
но теперь уже все
впрочем, как качественно все было сделано, можно видеть на фото разобранного варианта

9.06.2021 14:04
гость

в 90-х когда продавали район Докучаево в Барнауле,народ постоянно тихо про это рассказывал:" ..вот скоро хозяин явится и выгонит всех нас из дома-землю целого района продали гады.."
вот бы точно знать инфо про землю Барнаула-- кто где хозяин у нас здесь?
-город,дай ин-фо.

9.06.2021 14:13
Митенька ржевский

Скажите, а вы считаете реставрацию "Красного" удачной? Или реставрацию Ленина, 6, когда оконные перекрытия выполнили из двутавров, а кирпича покрасили в розовый цвет? Или то, что сотворили со зданием по Ленина 21/ Никитина 78.... там, кстати, логово Единого заказчика капитального строительства...
Почему всё это варварство безнаказанно?

9.06.2021 14:15
- гость -

мы имеем дело с утратой очень ценной части объекта культурного наследия

я так понимаю в 30-х годах ХХ века в СССР практиковалось обкладывание добротных бревенчатых домов красным кирпичом )))

9.06.2021 14:34
- гость -

"9.06.2021 13:58- гость -" страна Советов - родина конструктивизма, например.

9.06.2021 14:44
гостинец

Дегтярёв издаёт вопль отчаяния
Или может спасти это здание?


он только вопить и умеет, взял бы да помог деньгами

Вот реально из поностоящему ценных памятников еденицы в городе, остальное полуразрушенные не приглядные здания, на которых висят таблички памятник.
Алтайохранкультура, кроме того что выписать охранное обязательство не принимает никаких мер. Вот лучше бы вместо разработки зон охран, накоторые тратили не малые деньги провели реставрацию.

А так половина объектов признаные памятникми регионального значения это амбиции Никитиной и Шаповаленко. Что не сарай с резьбой то памятник. Вот если бы реальные здания культурного сохраняли и реставрировали куда больше пользы было.

9.06.2021 14:51
- гость -

Где у руля А.А.Урбах там бездарная контора тому подтверждение Алтайохранкультура, когда он сидел в Госинспекции то тоже нихрена не делал, ему лишь бы до пенсии досидеть и чтоб его не трогали, да побольше урвать из бюджета!

9.06.2021 14:55
Такие дела

Поддержу всех, кто считает, что памятников настоящих у нас, а таблички вешают не пойми на что. Больше бесят позорные сталинки, ничего там архитектурного ценного нет, как и в 99% этих памятников не пойми какой архитектуры.

9.06.2021 15:00
- гость -

Не помнящие родства....

Сами то живут в дома на горе
А нищебродам строят курятники

9.06.2021 15:02
- гость -

То, что сейчас творица в старой части города это полный беспредел
Рулит бабло.
Надеюсь, что эти коробки разваляться, тк жить там некому

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
15:15
В Барнауле отключат горячую воду в шести многоквартирных домах 0
15:03
"Ростелеком" представил видеосервис Wink на алтайском молодёжном форуме АТР 0
14:53
Губернатор назвал причину пожара в рязанской больнице 0
14:42
Перед Евро-2020 по футболу изменили правила об игре рукой и офсайде 0
14:32
В Горном Алтае сельчанин угнал раритетный автомобиль и попался полиции 0
14:21
Главный федеральный дорожник Алтая покидает пост ради работы в другом регионе 1
14:06
Врач рассказала, почему опасно расчесывать комариные укусы 0
13:54
Должников по алиментам отправили наводить порядок в Рубцовске 2
13:42
Бийская пенсионерка перевела все свои деньги на счёт мошенников 0
13:30
Контракт в надёжных руках: как составить договор с деловыми партнёрами из другой страны 0
13:15
Барнаульский "Коммунальщик" проиграл на своём стадионе 0
13:01
Историк заявил, что в центре Барнаула уродуют очередной памятник архитектуры 21
12:52
Врачи рассказали, как мгновенно попасть на приём в больнице 18
12:42
Власти Башкортостана желают нарастить товарооборот с Алтайским краем 0
12:30
В Москву или на Чёрное море. Перелёты из Барнаула станут доступнее 4
12:17
Эксперт рассказал, какой бизнес можно открыть с 50 тысячами рублей 11
12:05
"Политики тут нет": перевозчики объяснили, почему не стали повышать цены в Барнауле 26
11:54
В правительстве Алтайского края рассказали, где выше угроза паводка 0
11:42
Друг в беде не бросит: смешные и трогательные фотографии о дружбе 3
11:27
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири 0
11:15
В Барнауле отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте 16
11:05
Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 5
10:53
Три человека погибли при пожаре в рязанской больнице 0
10:40
Подвоз воды организовали жителям Нового Спутника из-за плохого водоснабжения 2
10:25
ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов до 30 км/ч 14
10:12
"У меня есть подозрения, откуда это пошло" - Шубенков об истории с "допингом" 0
09:58
Два водителя без прав стали участниками жёсткого ДТП в центре Барнаула 10
09:46
Власти Алтайского края ожидают третью волну коронавируса осенью 13
09:35
Россиянам назвали выгодную альтернативу доллару 9
09:22
В Алтайском крае приостановили работу всех проверенных батутов 9
09:09
Алексей Пушков предостерёг Байдена от "игры мускулами" на переговорах с Путиным 2
08:57
Водитель иномарки сбил десятилетнюю велосипедистку в Новоалтайске 16
08:45
Каникулы в городе: как интересно провести летние выходные с ребёнком 2
08:29
Горячие страсти по тёплой воде. Рубцовск ждёт очередная коммунальная реформа? 6
08:16
Собчак подловила подавшуюся в политику солистку "Тату" на незнании законов 15
08:02
Огненная красота. Когда кольцеобразное солнечное затмение и увидим ли мы его на Алтае? 0
07:51
От Кадырова до Усса. Кто из российских губернаторов заработал больше всех в 2020 году 8
07:35
Хорошо выспаться и правильно дышать: семь советов психолога о том, как подготовиться к ЕГЭ 0
07:15
Доктор Мясников раскрыл опасность популярного лекарства 2
07:03
Вместо пляжа – высотки. Барнаульцы пытаются "отбить" легендарный Ковш у застройщиков 23
06:51
Учёные смогли оживить замороженных 24 тысячи лет назад коловраток 0
06:39
Болеем за наших: будут ли в Барнауле работать фан-зоны во время Евро-2020 1
06:18
Какого числа Троицкая родительская суббота в 2021 году и как правильно поминать умерших? 0
06:01
До +28 градусов и небольшой дождь: прогноз погоды в Алтайском крае на 9 июня 0
23:57
Такой день. Наезд на мальчика в Бийске и новый глава Алтайского диагностического центра 1
23:24
Россиян предупредили о возросшем числе сайтов по продаже поддельных авиабилетов 0
22:53
Артисты алтайского театра драмы выступят на сцене Вахтанговского театра в Москве 1
22:22
Человек погиб при пожаре на заводе промышленного стекла в Новосибирске 0
21:52
Жёсткое столкновение фуры с легковым автомобилем произошло под Барнаулом 2
21:22
Иммунолог объяснил потребность во второй прививке от COVID-19 после прививки "Спутник V" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.