Историк заявил, что в центре Барнаула уродуют очередной памятник архитектуры

Памятник архитектуры краевого значения, расположенный по улице Интернациональной, 150, начали разрушать в Барнауле. Рядом с объектом идёт строительство нескольких крупных жилищных комплексов. Об этом сообщил в социальных сетях известный краевед, общественник, кандидат исторических наук Данил Дегтярёв.

"Внимание! Прямо сейчас уродуют памятник архитектуры!", — написал историк в своем аккаунте.

По его словам, на жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводят строительные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла. Дом построили в 1932 году. Здание внесли в реестр памятников архитектуры 28 декабря 1994 года. В 2017-2018 годы там, по словам историка, провели неудачную реставрацию, за что собственник был привлечён к уголовной ответственности.



"Сейчас пытаемся выяснить – кто, зачем и на каком основании всё это делает. Я уже сообщил о данном факте в Алтайохранкультуру, теперь жду ответа от них. В любом случае мы имеем дело с утратой очень ценной части объекта культурного наследия, в результате чего эстетичный старинный домик превращается в безликую коробку", – пишет Дегтярёв.

Отметим, что рядом с памятником архитектуры сейчас активно идёт точечная застройка. В "Алтайохранкультуре" пообещали в ближайшее время дать комментарий.

За последние годы в Барнауле бесследно исчезло несколько зданий, имеющих историческую ценность. Например, дом купца Михайлова, где уже начали строить новый офис прокуратуры Алтайского края.

Между тем, ранее amic.ru уже писал, что в районе проспекта Красноармейский очень много старых домов, которые город не может отремонтировать, так как нет денег, а бизнесу они не интересны. Снести их также нельзя. В итоге одна из самых старинных улиц столицы края, которая является к тому же еще и въездными воротами в город, отпугивает туристов своим неприглядным видом, хотя могла бы быть одной из самых красивых. Подробнее об этом читайте в нашем материале "Чтобы туристы не пугались. Что мешает Красноармейскому проспекту стать центром небоскрёбов".