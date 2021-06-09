Должников по алиментам отправили наводить порядок в Рубцовске

В Рубцовске злостных неплательщиков по алиментам привлекли к уборке территорий и служебных помещений муниципальных предприятий, а также к стрижке газонов и иным работам на благо города. Об этом рассказали amic.ru в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

"Судебным приставом-исполнителем ОСП Рубцовска, Егорьевского и Рубцовского районов составлены в отношении должников протоколы об административном правонарушении, – уточнили в ведомстве. – Теперь мужчины должны исполнить наказание в виде обязательных работ сроком от 20 до 80 часов, но самое главное, начать выплачивать алименты".

К обязательным работам во втором квартале 2021 года привлекли ещё 38 человек. Если же они не пересмотрят своё отношение к обязательствам по выплате алиментов, им грозит уже уголовная ответственность. Наказание предусматривает до года лишения свободы.

Ранее сотрудники управления судебных приставов совместно с Росгвардией наложили арест на дорогое итальянское ружьё Benelli жителя Барнаула, который не платил алименты своим детям.