Госдума приняла закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, усиливающий контроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им. Поправки внесут в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

В пояснительной записке отмечается, что основные понятия закона дополнят новым – "медицинские противопоказания к владению оружием". Перечень соответствующих заболеваний будет устанавливать правительство РФ.

Также закон вводит запрет на покупку, хранение, ношение и использования оружия лицами, которые не прошли медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психиатрическое освидетельствование.

При этом медзаключение будет оформляться в виде электронного документа и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения будут размещаться в реестре документов, который ведётся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Доступ к ней будет у Росгвардии, что также снимает необходимость представлять бумажные справки в ведомство. В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владению оружием, информация об этом также размещается в реестре и направляется в Росгвардию, после чего гражданин незамедлительно должен получить предписание о необходимости прохождения внеочередного медосвидетельствования в течение 30 дней.

На время прохождение повторного обследования оружие будет изыматься органами Росгвардии. Если же врачи обнаружат препятствия для владения оружием или человек уклонится от обследования – лицензия будет аннулирована.

Согласно закону, владельцы оружия, приобретённого на основании лицензии, проходят медосвидетельствование на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Срок действия заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии составляет один год со дня его оформления, пишет РИА Новости.

Напомним, что вопрос ужесточения контроля за оборотом оружия в Госдуме начали обсуждать после инцидента в школе в Казани. 11 мая в казанскую гимназию № 175 с ружьём в руках вошёл её бывший выпускник Ильназ Галявиев, который устроил массовую стрельбу. В результате нападения погибло семеро детей и два сотрудника школы, ещё 23 человека находятся в больнице.