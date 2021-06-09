Мужчина застрелил двух судебных приставов в Адлере

60-летний житель Адлера застрелил двух судебных приставов после того, как они попытались ему вручить исполнительный лист о сносе "самовольно возведённых построек". Стрелявший с охотничьим ружьём в руках защищал свой магазин, который, как решил суд, он построил незаконно.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл около 10 утра на улице Просвещения в Адлере. Раненые скончались на месте, ещё один человек пострадал, однако его жизнь находится вне опасности.

Сейчас стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на тех, кто осуществляет правосудие, и покушении на убийство двух и более лиц.

В администрации города рассказали, что людей выселяли из самостроя, где два года назад произошёл пожар, жертвами которого стали 11 человек.

Напомним, что 31 мая бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры на улице Бородина в Екатеринбурге. В результате инцидента пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.