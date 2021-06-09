Убивший двух судебных приставов житель Адлера не имел лицензии на оружие

У жителя Адлера, который застрелил двух судебных приставов, не было лицензии на оружие. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано", – приводит сообщение ТАСС.

Напомним, что утром 9 июня 60-летний житель Адлера застрелил двух судебных приставов после того, как они попытались ему вручить исполнительный лист о сносе "самовольно возведённых построек". Стрелявший с охотничьим ружьём в руках защищал свой магазин, который, как решил суд, он построил незаконно.

Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на тех, кто осуществляет правосудие, и покушении на убийство двух и более лиц.