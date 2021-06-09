Главврач ответила на жалобу о невыплате "ковидных" денег в Барнауле

В Минздраве Алтайского края прокомментировали amic.ru информацию о жалобе 23 санитаров Городской больницы №5, которые утверждают, что им отказали в выплатах за работу в "красной зоне".

Руководитель Горбольницы №5 Ирина Вильгельм рассказала, что по фактам, изложенным в обращении персонала медучреждения, проводится служебное расследование.

"В больнице сегодня оперативно создана комиссия по проверке фактической отработки времени и объема начисленных ФСС выплат. Мы с каждым из сотрудников обсудим и проведем беседу, чтобы больше не возникало недопонимания", — подчеркнула главный врач.

Также она сообщила, что никаких дисциплинарных и иных взысканий к сотрудникам в мае не применялось. По ее словам, реестр за май был передан в Фонд социального страхования 8 июня 2021 года в соответствии с табелем рабочего времени работников отделения.

Решение данного вопроса находится на контроле в Министерстве здравоохранения края. Кроме того, региональная прокуратура проводит проверку информации, приведенной авторами коллективного обращения.

Напомним, по словам медицинских работников, они трудились в отделениях реанимации и интенсивной терапии по графику через сутки, проведя в среднем 288 часов в "красной" зоне, но им отказались выплачивать деньги, сославшись на невыполнение должностных обязанностей.