23 санитара в Барнауле пожаловались на отмену ковидных выплат

На отмены ковидных выплат пожаловались 23 санитара барнаульской городской больницы № 5, на базе которой функционирует так называемая "красная" зона, где лечат больных коронавирусом. Обращение медиков опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Руководство больницы предоставило нам приказы о том, что отработанные часы не внесут в табель, – говорится в обращении. – Об этом нам сообщили по окончании рабочего месяца, за два дня до выплаты заработной платы. Якобы мы не выполняем свои должностные обязанности. Но доказательств и замечаний не было!"

По словам медицинских работников, они трудились в отделениях реанимации и интенсивной терапии по графику через сутки, проведя в среднем 288 часов в "красной" зоне.

Авторы жалобы утверждают, что всё это зафиксировали в журналах, которые находятся на постах в отделении. В доказательство они также готовы предоставить скриншоты "из рабочей группы, куда старшая медсестра печатает график работы".

В связи с этим редакция amic.ru обратилась в Министерство здравоохранения Алтайского края с просьбой прокомментировать информацию.

Напомним, 30 октября вступило в силу постановление правительства РФ № 1762, в котором власти установили новые правила начисления выплат медикам, работающим с ковидными пациентами. Теперь премию каждому сотруднику рассчитывают в зависимости от того, сколько смен за месяц он отработал с коронавирусными больными.