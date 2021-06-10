Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

С 10 июня Россия возобновит авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полёты в Албанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Также увеличится число авиарейсов Москва – Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва – Баку), Арменией (Москва – Ереван), Катаром (Москва – Доха), Узбекистаном (Москва – Ташкент) и Таджикистаном (Москва – Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва – Каир) и Сербией (Москва – Белград) – до семи рейсов в неделю.

Ранее Ассоциация туроператоров России называла новые сроки возобновления полётов из России в Египет. По их информации, авиасообщение между странами может возобновиться летом 2021 года.