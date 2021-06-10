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Новости

Жена врио главы алтайского Минтранса может стать фигурантом уголовного дела

, ИА "Амител"
На этом настаивает бийский предприниматель
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жена временно исполняющего обязанности министра транспорта Алтайского края Валерия Никитюка, Елена, может стать фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает "Банкфакс".

В правоохранительные органы с заявлением обратился руководитель бийской дорожной фирмы "Компания-ДС" Александр Прокудин. Он требует привлечь жену чиновника к ответственности.

Прокудин заявляет, что в 2019 году его компания заключила с Еленой Никитюк договор на покупку автомобиля Mercedes Benz GLK 280. За него предприниматель отдал 950 тысяч рублей, а машину, по его словам, так и не получил.

Позднее выяснилось, что "Компания-ДС" также должна оплачивать ремонт автомобиля, который ей не принадлежит. Фирме выставили счёт за ремонтные работы на 300 тысяч рублей. В автосервисе, по словам Прокудина, ему сказали, что заказчиком на ремонт машины выступила Елена Никитюк.

Во всём этом предприниматель усмотрел признаки уголовного преступления.

Напомним, что Валерий Никитюк занял должность врио министра транспорта Алтайского края 26 мая. До этого губернатор Виктор Томенко принял отставку министра транспорта Александра Дементьева, о неожиданном увольнении которого стало известно 24 мая. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.06.2021 13:16
- гость -

Что то дешево.

10.06.2021 13:19
- гость -

жадность фраера сгубила.

10.06.2021 13:48
- гость -

Слабенькая взяточка мерс и 950 за контракты на ремонт дороги

10.06.2021 14:16
гость

компания однодневка занимающаяся обналичкой заплатила со 135 млн годового оборота всего лишь 4,9 млн НДС - ребят да вы б молчали, при налоге на прибыль вами же задекларированном в 3 млн - вы как минимум недоплатили НДС на 30 млн!!!

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