Врио министра транспорта Алтайского края официально назначен Валерий Никитюк

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально назначил врио министра транспорта региона Валерия Никитюка, замминистра ведомства и начальника управления дорожного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, временное исполнение обязанностей по должности главы регионального Минтранса на Валерия Никитюка возложено с 25 мая.

Помимо этого, губернатор Виктор Томенко принял отставку министра транспорта Александра Дементьева, о неожиданном увольнении которого стало известно в понедельник, 24 мая. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.