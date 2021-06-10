Юрий Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Блогер Юрий Хованский признал вину в призывах к терроризму и полностью раскаивается в исполнении песни, где и были усмотрены подобные призывы. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что о задержании Юрия Хованского стало известно 9 июня. Блогера подозревали в призывах и пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Дело в том, что около года назад Хованский исполнил песню, в которой оправдывал теракт в "Норд-Осте", призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. В феврале блогер признался, что ему стыдно за эту песню.
Комментарии
признал вину в призывах к терроризму
А зачем он призывал то, может пьяный был
Оперативно мусора трудятся
10.06.2021 14:30
гость
признал вину в призывах к терроризму
А зачем он призывал то, может пьяный был
Он оправдывал и призывал повторить НОРТ-Вест, убийство взрослых и детей
Дибала.
Хаванский конечно же полный урод, но он не к чему не призывал. Это очередной "оскал" палочной системы силовиков. План же делать надо. К сожалению правоохранительная система РФ давно перестала иметь отношение к защите прав граждан.