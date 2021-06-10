Юрий Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Блогер Юрий Хованский признал вину в призывах к терроризму и полностью раскаивается в исполнении песни, где и были усмотрены подобные призывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что о задержании Юрия Хованского стало известно 9 июня. Блогера подозревали в призывах и пропаганде терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Дело в том, что около года назад Хованский исполнил песню, в которой оправдывал теракт в "Норд-Осте", призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. В феврале блогер признался, что ему стыдно за эту песню.