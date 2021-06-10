Эксперты назвали самые популярные нарушения ПДД в Алтайском крае

Чаще всего автолюбителей Алтайского края наказывают за превышение скорости на 20-30 км/ч, на это нарушение приходится 69% всех выписанных штрафов в регионе. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе сайта "Дром", эксперты которого изучили штрафы ГИБДД, вынесенные водителям с помощью камер с начала 2021 года.

"На втором месте по "популярности" (19%) – невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. По 3% пришлось на такие правонарушения, как превышение скорости на 40-60 км/ч и несоблюдение требований знаков или разметки. За повторное превышение скорости на 40-60 км/ч автолюбители края получили 2% всех "писем счастья". Штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 4%", – говорится в сообщении.

В среднем по краю автомобилисты оплачивают штрафы на 12-й день после получения уведомления, по стране – на 13-й день. При этом самая распространённая сумма штрафа для российских водителей – 500 рублей.

Больше всех штрафов в РФ собрали водители BMW и Mercedes – в среднем по 4,2 штрафа. Затем – владельцы Audi (3,6), Volvo (3,5) и Lexus (3,4).

Ранее ГИБДД поддержало снижение скорости в городах с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы, считают в ведомстве.