Путин заявил о восстановлении российской экономики

Президент Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства отметил, что все последствия пандемии ещё не преодолены и борьба с болезнью продолжается.
"Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", – сказал Путин на встрече с министром промышленности Денисом Мантуровым.
Ранее Владимир Путин заявил, что 2020 год стал худшим для мировой экономики со времён Второй мировой войны. При этом он подчеркнул, что впервые в истории современной России макроэкономическая политика в кризисной ситуации не ужесточалась.
Комментарии
У гражданина судя по всему жар.
Так это он про экономику своих друзей!
Ну теперь-то точно заживем!
Дождались!