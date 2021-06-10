Путин заявил о восстановлении российской экономики

Президент Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что все последствия пандемии ещё не преодолены и борьба с болезнью продолжается.

"Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", – сказал Путин на встрече с министром промышленности Денисом Мантуровым.

Ранее Владимир Путин заявил, что 2020 год стал худшим для мировой экономики со времён Второй мировой войны. При этом он подчеркнул, что впервые в истории современной России макроэкономическая политика в кризисной ситуации не ужесточалась.