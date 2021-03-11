Путин назвал 2020 худшим годом для экономики со времен Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил, что 2020 год стал худшим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Об этом он сказал во время совещания с представителями деловых кругов.

"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Вы и сами об этом хорошо знаете. По оценке, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента", – цитируют президента "Ведомости".

Причины снижения ВВП президент назвал объективными: эпидемиологическая ситуация и вынужденные ограничения, которые негативно сказались на работе бизнеса. При этом Путин добавил, что впервые в истории современной России макроэкономическая политика в кризисной ситуации не ужесточалась.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников и доложить о результатах до 20 апреля 2021 года.