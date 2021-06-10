Власти прокомментировали изменение закупочных цен на молоко в Алтайском крае

Заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков прокомментировал ситуацию на рынке молока в регионе. По его словам, закупочные цены снижаются, но их уровень выше, чем в прошлом году.

"По состоянию на 04.06.2021 средняя стоимость – 19 рублей за килограмм, что на 3,80 рубля выше цены за аналогичный период прошлого года. В ряде районов края (Алейский, Краснощёковский, Усть-Калманский, Родинский) цена закупа молока у населения упала на 4-5 рублей за килограмм. При этом закупочные цены на молоко традиционно выше для сельхозпредприятий, стоимость 1 кг молока высшего сорта – 25,75 рубля (за прошедшую неделю цена снизилась на 0,20 рубля), стоимость 1 кг молока первого сорта – 24,70 рубля (снижение за неделю на 0,40 рубля)", – сказал Кондыков.

По его словам, изменение стоимости носит сезонный характер. На период с мая по август приходится пик производства сырого молока и одновременно с этим спад потребления готовой молочной продукции.

Молоко, которое собирают у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) к товарному молоку. Из-за этого производителям приходится тратиться на его дополнительную обработку. Из-за этого для сельхозпредприятий закупочная цена всегда выше, чем на сборное молоко, принимаемое у населения.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких районах Алтайского края резко снизились закупочные цены на молоко. За литр молока предлагают всего 17 рублей, хотя ещё недавно давали 26 рублей. Сигналы поступили из Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Шипуновского, Рубцовского, Поспелихинского и других районов.

"Сразу же при поступлении первого сигнала о снижении цен – в середине мая текущего года – Алтайпищепром, проверив достоверность информации, направил обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы. В настоящее время УФАС проводит проверки в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Краснощёковском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском и Шипуновском районах", – сообщили в управлении.