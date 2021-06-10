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Власти прокомментировали изменение закупочных цен на молоко в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Снижение носит сезонный характер
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков прокомментировал ситуацию на рынке молока в регионе. По его словам, закупочные цены снижаются, но их уровень выше, чем в прошлом году. 

"По состоянию на 04.06.2021 средняя стоимость – 19 рублей за килограмм, что на 3,80 рубля выше цены за аналогичный период прошлого года. В ряде районов края (Алейский, Краснощёковский, Усть-Калманский, Родинский) цена закупа молока у населения упала на 4-5 рублей за килограмм. При этом закупочные цены на молоко традиционно выше для сельхозпредприятий, стоимость 1 кг молока высшего сорта – 25,75 рубля (за прошедшую неделю цена снизилась на 0,20 рубля), стоимость 1 кг молока первого сорта – 24,70 рубля (снижение за неделю на 0,40 рубля)", – сказал Кондыков.

По его словам, изменение стоимости носит сезонный характер. На период с мая по август приходится пик производства сырого молока и одновременно с этим спад потребления готовой молочной продукции.

Молоко, которое собирают у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) к товарному молоку. Из-за этого производителям приходится тратиться на его дополнительную обработку. Из-за этого для сельхозпредприятий закупочная цена всегда выше, чем на сборное молоко, принимаемое у населения.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких районах Алтайского края резко снизились закупочные цены на молоко. За литр молока предлагают всего 17 рублей, хотя ещё недавно давали 26 рублей. Сигналы поступили из Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Шипуновского, Рубцовского, Поспелихинского и других районов. 

"Сразу же при поступлении первого сигнала о снижении цен – в середине мая текущего года – Алтайпищепром, проверив достоверность информации, направил обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы. В настоящее время УФАС проводит проверки в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Краснощёковском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском и Шипуновском районах", – сообщили в управлении. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.06.2021 17:08
- гость -

Чёт на полках в магазинах не заметно снижнния

10.06.2021 17:35
- гость -

Молоко, которое собирают у населения, не всегда соответствует требуемым параметрам Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) к товарному молоку. Из-за этого производителям приходится тратиться на его дополнительную обработку. ---------ДА НУ НА...

10.06.2021 17:35
гость

"Из-за этого производителям приходится тратиться на его дополнительную обработку. "-
конечно, приходится "тратиться" и примерно наполовину разбавлять натуральное молоко, жировыми растительными добавками, такими как жировая добавка "СОЮЗ". И из хорошего натурального продукта ,которое они покупают за 17р/л, получаем подкрашенную воду с растительным жиром (вместо настоящего, животного жира) за 60р/л.
А чё-хороший бизнес)

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