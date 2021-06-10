Алтайский край оказался в списке регионов с самой низкой зарплатой в начале 2021 года

Алтайский край вошел в список регионов с самыми низкими среднемесячными зарплатами среди субъектов России за январь-февраль 2021 года. Согласно данным Росстата, уровень оплаты труда в крае тогда был равен 29 тысячам рублей.

Как сообщает RT, еще хуже ситуация оказалась в Кабардино-Балкарии (28,9 тысяч рублей), Чечне (28,8 тысяч рублей), Дагестане (28,7 тысяч рублей) и Ивановской области (27,6 тысяч рублей).

Самую высокую зарплату за первые два месяца 2021 года зафиксировали на Чукотке (122,9 тысяч рублей), ЯМАО (108,4 тысячи), Москва (99,5 тысяч), Магаданская область (98,4 тысяч) и Сахалинская область (93,4 тысячи).

Напомним, что ранее Алтайкрайстат назвал размер средней зарплаты в регионе в феврале 2021 года. По информации ведомства, он составил 28 952 рубля и вырос по сравнению с февралем 2020 года на 7%.