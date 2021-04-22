Алтайкрайстат назвал размер средней зарплаты в регионе

Средняя зарплата в феврале в Алтайском крае составила 28 952 рубля. Об этом рассказали в Алтайкрайстате.
Средний заработок по сравнению с показателем февраля 2020 года вырос на 7%. Размер реальной заработной платы с учётом индекса потребительских цен к февралю 2021 года увеличился на 1,1%.
Напомним, что по итогам января 2021 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 28 821 рубля. В реальном выражении рост составлял 1%. Отмечалось, что даже если сравнивать с показателями по итогам 11 месяцев 2020 года, всё равно имеет место незначительное снижение – с 29 057 рублей.
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