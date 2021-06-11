Врачам стало тяжелее лечить пациентов с коронавирусом в России

Врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Врач отметил, что это может быть связано с мутацией вируса. По словам Проценко, в последнее время медики всё чаще видят неудачи в терапии, что заставляет задуматься о том, что за последние полтора года вирус "изменил своё лицо".

При этом Проценко заметил, что сейчас в Коммунарке свободны лишь 20% коечного фонда.

Напомним, что число случаев заражения коронавирусом в России за последние дни выросло. На 10 июня в стране подтвердили 11 699 новых заражённых, причём около половины из них – в Москве.