Врачам стало тяжелее лечить пациентов с коронавирусом в России

Врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Врач отметил, что это может быть связано с мутацией вируса. По словам Проценко, в последнее время медики всё чаще видят неудачи в терапии, что заставляет задуматься о том, что за последние полтора года вирус "изменил своё лицо".
При этом Проценко заметил, что сейчас в Коммунарке свободны лишь 20% коечного фонда.
Напомним, что число случаев заражения коронавирусом в России за последние дни выросло. На 10 июня в стране подтвердили 11 699 новых заражённых, причём около половины из них – в Москве.
Комментарии
Ну этого и ожидали, вирус развивается а методика лечения НЕТ, тупо по накатаной за призовыми выплотами, пора платить за тех пациентов которых ВЫЛЕЧИЛИ а не тупо за присутствие в зоне
11.06.2021 09:00
- гость -
выплотами
Студент, тебе в школу.