Почти 11,7 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 11 699 – до 5 167 949 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+5245 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+859) и Московской области (+801). В Алтайском крае выявили ещё 63 случая ковида.

Выздоровели за весь период 4 771 995 человек, в том числе 10 096 – за последние сутки.

Скончались ещё 383 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 125 278 летальных случаев.