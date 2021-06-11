Бывший алтайский чиновник получит почти миллион рублей за незаконное уголовное дело

Бывший управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов получит почти один миллион рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Такое решение суд принял 4 июня 2021 года.

Следователи занялись делом Белобородова ещё в 2017 году. Предполагалось, что чиновник отдал распоряжение о приобретении для служебных нужд на бюджетные деньги трёх дорогостоящих "Мерседесов". Почти 20 миллионов рублей потратили без проведения тендера.

Позднее это уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Суд признал за Белобородовым право на реабилитацию.

Также экс-чиновника обвиняли в том, что он получил от директора компании "Ремстрой" Евгения Фоканова взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей.

Следствие также настаивало на том, что Белобородов при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий.

По этому делу суд приговорил экс-чиновника к четырём годам лишения свободы и штрафу в размере четырёх миллионов рублей.

Как сообщает "Толк", Белобородов после выхода из колонии по УДО стал добиваться компенсаций и отмены штрафов. В 2021 году он обратился с заявлением на возмещение в размере 3,069 млн рублей. В эту сумму он включил утраченный заработок и инфляцию. Также экс-чиновник потребовал возместить ему затраты на адвокатов.

В марте 2021 года суд частично удовлетворил его требования, снизив сумму компенсации до 1,762 млн, а позднее сумма взыскания снизилась до 978 тысяч рублей.

Защита Белобородова намерена обжаловать уменьшение выплаты.