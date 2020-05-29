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Краевой суд поставил точку в деле бывшего управделами губернатора Карлина

, ИА "Амител"
Первоначальный приговор Алексею Белобородову не был пересмотрен

Алтайский краевой суд 29 мая вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. Ранее он был признан виновным в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Приговор в итоге был оставлен без изменений. Бывший чиновник получил три года лишения свободы в колонии общего режима.

В апреле вердикт обжаловали как прокуратура, так и защита Белобородова. Как рассказал amic.ru гособвинитель Денис Петрик, первое заседание Краевого суда прошло 22 мая. После чего рассмотрение дела было отложено на неделю. Представитель прокуратуры напомнил, что вердикт Центрального районного суда Барнаула был обжалован из-за мягкости. Гособвинение изначально требовало 11 лет лишения свободы, а также штраф в размере 36,5 млн рублей. В итоге суд приговорил Алексея Белобородова к трем годам лишения свободы, назначил штраф 4 млн рублей и вынес запрет на занятие должностей госслужбы сроком на шесть лет.

Защита бывшего управделами настаивала на полной невиновности своего клиента.

С сегодняшнего дня приговор Краевого суда вступил в законную силу. Теоретически Белобородов может обжаловать его, если подаст кассацию. С конца марта он находится в СИЗО. На начальной стадии расследования Алексей Белобородов уже провел в изоляторе около девяти месяцев.

Напомним, правоохранители обвиняли бывшего чиновника в том, что он получил от директора компании "Ремстрой" Евгения Фоканова взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей.

Также следствие настаивало, что экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

29.05.2020 12:25
- гость -

Дык, а бывший прокурор (Богданыч) как бы даже не подозревал о проделках своего подчиненного?!

29.05.2020 12:45
- гость -

29.05.2020 12:25
- гость -

На него нельзя наезжать, пока!

29.05.2020 12:56
- гость -

32 млн. похитил, штраф 4 млн.

29.05.2020 12:58
- гость -

Бывший чиновник получил три года лишения свободы в колонии общего режима.

Его посадят и в первый же день введут эмбарго. Потому что он красивый.

29.05.2020 13:07
- гость -

29.05.2020 12:25
- гость -

Богданыча Вова подтянул
А Вова ни когда не ошибается

29.05.2020 13:16
- гость -

Пусть бы заплвтил ущерб и все дела.год расследовали

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