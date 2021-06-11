На аллее в Южном снесут ещё около 30 деревьев

Фото: региональное отделение ОНФ
В барнаульском посёлке Южном снесут ещё около 30 аварийных деревьев на территории аллеи от дома № 6 по ул. Герцена до ул. Белинского, благоустройство которой ведётся в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Первоначально по проекту было определено 36 аварийных деревьев, которые необходимо спилить. Однако жители посёлка обратились с просьбой дополнительно убрать деревья, относящиеся, по их мнению, к аварийным и старым. Так, 10 июня горожане совместно с властями и экспертами провели обследование зелёных насаждений аллеи.
"В результате совместного обследования с учётом экспертной оценки и внесённых предложений от жителей микрорайона дополнительно планируется снести ещё не более 30 аварийных деревьев. В скором времени будет подготовлено разрешение на проведение этих работ", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на благоустройство аллеи выделили 99 млн рублей. На её территории построят новые пешеходные и велодорожки, установят лавочки, освещение и малые архитектурные формы. Также территорию обустроят двумя детскими площадками, девятью игровыми комплексами, тремя спорткомплексами и зоной для проведения культурных мероприятий. А к имеющимся деревьям и кустарникам высадят ещё более 500 саженцев и сделают газоны и клумбы.
В начале июня жители посёлка Южного рассказали редакции amic.ru, что обеспокоены тем, как идёт реконструкция местного сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас там ведутся активные работы — в том числе вырубают деревья. Горожане боятся, что на месте зелёной зоны появится "плешь".
Комментарии
амик обратитесь с вопросом к администрации города- на кой они высаживают тополя по всему городу? раньше в районе попова тополиного пуха не было, а если и был, то в старых кварталах и немного, сейчас высаживают тополя в новых кварталах, дышать невозможно, не говоря о том что тополь очень хрупкая порода дерева
Кошмар, встречи были наоборот что бы сохранить деревья! Теперь все под корень потому что каким то понаехавшим на поселок с города они видите ли не нравятся!
11.06.2021 10:36
гость,
Потому что озеленением в городе ведают криворукие и некомпетентные люди.
Вопрос в том, какие саженцы будут высаживать — если прутики высотой со среднестатистического человека, это одно, а если трёхметровые крупномеры, это другое. И с позиций приживаемости, и эстетики, и не вырастут ли дети быстрее, чем аллея приобретёт взрослый вид?
Следующая новость - Снести все деревья в Юбилейном парке - с такой просьбой к властям обратились местные жители.
Можно конкретизировать, кто эти жители Южного, просящие о дополнительных рубках? Случайно не работники организации пильщиков?