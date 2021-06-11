На аллее в Южном снесут ещё около 30 деревьев

Фото: региональное отделение ОНФ

В барнаульском посёлке Южном снесут ещё около 30 аварийных деревьев на территории аллеи от дома № 6 по ул. Герцена до ул. Белинского, благоустройство которой ведётся в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первоначально по проекту было определено 36 аварийных деревьев, которые необходимо спилить. Однако жители посёлка обратились с просьбой дополнительно убрать деревья, относящиеся, по их мнению, к аварийным и старым. Так, 10 июня горожане совместно с властями и экспертами провели обследование зелёных насаждений аллеи.

"В результате совместного обследования с учётом экспертной оценки и внесённых предложений от жителей микрорайона дополнительно планируется снести ещё не более 30 аварийных деревьев. В скором времени будет подготовлено разрешение на проведение этих работ", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на благоустройство аллеи выделили 99 млн рублей. На её территории построят новые пешеходные и велодорожки, установят лавочки, освещение и малые архитектурные формы. Также территорию обустроят двумя детскими площадками, девятью игровыми комплексами, тремя спорткомплексами и зоной для проведения культурных мероприятий. А к имеющимся деревьям и кустарникам высадят ещё более 500 саженцев и сделают газоны и клумбы.

В начале июня жители посёлка Южного рассказали редакции amic.ru, что обеспокоены тем, как идёт реконструкция местного сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас там ведутся активные работы — в том числе вырубают деревья. Горожане боятся, что на месте зелёной зоны появится "плешь".