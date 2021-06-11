В Барнауле на месяц перекроют улицу Деповскую

Фото: СГК

В Барнауле для ремонта теплосети на месяц частично ограничат движение транспорта по улице Деповской. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе СГК.

Ограничение будет действовать с 08:00 15 июня до 22:00 15 июля. В это время перекроют нечётную сторону улицы от дома № 21 до детской городской больницы № 1.

Автомобилистов просят учитывать введённое ограничение и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, из-за замены тепловых сетей часть улицы Деповской в районе домов № 19-21 также остаётся перекрытой до 24:00 14 июня. Эти работы являются одним из этапов подготовки к грядущему отопительному сезону. Их планируют завершить до 7 августа.