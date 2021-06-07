В Барнауле на неделю перекроют улицу Деповскую

В Барнауле на время замены тепловых сетей перекроют улицу Деповскую в районе пересечения с проспектом Строителей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе СГК.
Проезд будет недоступен в течение семи дней – с 08:00 8 июня до 24:00 14 июня. В это время будет перекрыта проезжая часть улицы Деповской в районе домов № 21-19.
Как объяснили в СГК, приостановка движения связана с тем, что энергетикам понадобилось больше места, чтобы протащить трубы в проходном канале.
Эти работы являются этапом подготовки к отопительному сезону. Их планируют завершить до 7 августа.
Автомобилистов просят учитывать введенное ограничение и заранее планировать свой маршрут.
Комментарии
Хорошо, что это именно замена, а не ремонт
Похоже что БГЭС блокируют для выемки документов и серверов.
7.06.2021 11:03
Доносчик
Теплосети чинят, причем здесь горэлектросеть?