В Барнауле на неделю перекроют улицу Деповскую

В Барнауле на время замены тепловых сетей перекроют улицу Деповскую в районе пересечения с проспектом Строителей. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе СГК.

Проезд будет недоступен в течение семи дней – с 08:00 8 июня до 24:00 14 июня. В это время будет перекрыта проезжая часть улицы Деповской в районе домов № 21-19.

Как объяснили в СГК, приостановка движения связана с тем, что энергетикам понадобилось больше места, чтобы протащить трубы в проходном канале.

Эти работы являются этапом подготовки к отопительному сезону. Их планируют завершить до 7 августа.

Автомобилистов просят учитывать введенное ограничение и заранее планировать свой маршрут.