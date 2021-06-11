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Барнаульские депутаты повысили зарплату себе и муниципальным служащим

, ИА "Амител"
Вопрос повышения зарплаты назрел давно
Фото: duma-barnaul.ru

Фото: duma-barnaul.ru

Депутаты Барнаульской гордумы подняли оклады руководству БГД и муниципальным служащим. Индексация составила около 15%. Зарплату в сторону повышения пересчитают задним числом – с 1 января 2021 года. Решение приняли без долгих дискуссий и выяснения отношений на заседании, прошедшем 11 июня.

Основные изменения затронут окладную часть зарплаты депутатов и сотрудников мэрии. Например, у спикера БГД, его заместителя, глав комитетов, а также их замов предельный размер вознаграждения вырастет в среднем на 4000 рублей. Таким образом, зарплаты поднимут:

  • председателю БГД – c 52 189 до 57 408 рублей;
  • зампредседателя БГД – с 46 713 до 51 385 рублей,
  • председателям комитетов – с 40 190 до 44 209 рублей;
  • заместителям глав комитетов – с 36 691 до 40 361 рубля.

Всего в городской думе работают 40 человек, зарплату из них получают только четверо. Это зампредседателя БГД Сергей Струченко, руководитель комитета по соцполитике Марина Понкрашева, зампред комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин и зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов. Нынешний председатель БГД Галина Буевич зарплату в думе не получает, так как работает ректором АГИК.

Вопрос назрел

Спикер БГД Галина Буевич подчеркнула, что повышение зарплаты муниципальным служащим не является инициативой думы, об увеличении доходов этой части населения на годовом отчёте заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Однако представитель "Справедливой России" Оксана Молодых выступила с критикой такого решения:  "Увеличение это наше право, а не обязанность. Нормативы повышаются на краевом уровне. А мы решаем, воспользоваться этой возможностью или нет", – подчеркнула Молодых.

Вопрос повышения зарплаты муниципальным служащим назрел уже давно, возразил председатель комитета по законности и местному самоуправлению единоросс Иван Огнев: "Советую прийти в районную администрацию и спросить у служащих там, что они делают, какой функционал выполняют и какая у них зарплата. А затем поинтересоваться у продавца в магазине, сколько зарабатывает он", – пояснил причины индексации Огнев.

В итоге большинством голосов решение было принято.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

11.06.2021 13:33
- гость -

А, ветеранам труда на 25 рублей....... Стыдоба

11.06.2021 13:35
- гость -

11.06.2021 13:33
- гость -
А, ветеранам труда на 25 рублей....... Стыдоба

Ветеранов много, депутатов мало, на всех денег не хватает)

11.06.2021 13:36
- гость -

За хорошую работу и по 10 тыщ можно накинуть, чего стесняться. А то будете как Франк по щипотке повышать проезд каждые 3 месяца. Надо разок и что бы слышно не было. И желательно еще по тихому дабы народ не мутить лишний раз.

11.06.2021 13:47
Гость

Интересный факт. Проезд подняли до 28 руб, потом вернули 25. А с зп так же будет. Народ тоже негодует куда идут налоги. Не такие уж там и маленькие зп. Посчитайте кварталки, 13-е и экономию бюджета.

11.06.2021 13:47
- гость -

Вот реальное признание инфляции в 15%, а не в сказочные 4-5%

11.06.2021 13:58
Ветеран труда

А, ветеранам труда на 25 рублей..

Когда?

11.06.2021 14:09
- гость -

Ветеранам труда можно и хорошую выплату сделать ,люди так то работали столько лет ,налоги платили ,не справедливо вобще как то . 617 р +50процентов коммунальные услуги в месяц это все что им положено !

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