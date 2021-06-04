Барнаульская гордума хочет вновь поднять выплаты депутатам и мэру

Депутаты Барнаульской городской думы вынесли на голосование проект решения о повышении предельного денежного вознаграждения главе города и местным парламентариям, которые трудятся в законодательном органе на постоянной основе.

Как сообщает "Банкфакс", выплаты должностным лицам могут вырасти примерно на 10%. Так, предельное денежное вознаграждение главы города и председателя думы может вырасти с 52 189 до 57 408 рублей, зампреда – с 46 713 до 51 385 рублей, руководителей думских комитетов – с 40 190 до 44 209 рублей, их замов – с 36 691 до 40 361 рублей.

Проект предусматривает и повышение премий. Если сейчас они не должны превышать 56,5 % от месячной зарплаты, то в случае принятия проекта дополнительные выплаты могут достигать 63,6 %. У мэра максимальный размер премии не изменится, оставшись на уровне 156,5%.

Голосование по вопросу запланировано на 11 июня. Отметим, что в прошлом году решение о повышении предельного вознаграждения депутатам в Барнауле было утверждено большинством голосов.