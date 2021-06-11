Бузова спела в спектакле на сцене МХАТа, но не попала в ноты

Ольга Бузова приняла участие в спектакле "Чудесный грузин", который рассказывает историю о молодом Сталине. На сцене МХАТа она воплотила образ шпионки Беллы Шанталь.
После репетиции состоялся брифинг, в ходе которого певица ответила на критику в свой адрес, а также объяснила, почему она не попадает в ноты во время пения.
"Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поёт. Так вот моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она – шпионка", – цитирует Бузову "Подъём!".
Весь хейт и негатив, по словам Бузовой, не имеет к ней никакого отношения.
Напомним, что художественный руководитель театра Эдуард Бояков, комментируя приглашение Ольги Бузовой на роль, заявил, что театр искал "человека из массовой культуры", но и "хайп" сыграл свою роль при выборе актрисы.
Комментарии
Надо же, как неожиданно...
Видео:
Е.Ю.Спицын против В.А.Рыжкова радио КП в программе "Радиорубка. Манипуляторы от истории
А зачем вообще её туда позвали ?
интересно, к какой категории уважаемые артисты ее относят: к плебесу или к АРТИСТАМ (это отсыл к словам жены Гуськова в самолете)