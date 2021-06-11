Провериться на антитела после прививки "ЭпиВакКороной" в Алтайском крае можно бесплатно

В Алтайский край поступили тесты для проверки антител после вакцинации "ЭпиВакКороной". Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"С помощью тест-системы можно узнать, появился ли иммунитет к COVID-19 после иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона". Исследования для привитых "ЭпиВакКорона" осуществляются на безвозмездной основе. Оценку поствакцинального иммунитета нужно проводить не ранее чем через 42 дня после первой вакцинации", – сказано в сообщении ведомства.

Сдать кровь на анализ можно в поликлинике, где пациент проходил вакцинацию. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и сертификат о получении прививки "ЭпиВакКорона".

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Таким образом, в регионе теперь используют три вида вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".