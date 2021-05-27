Алтайский край получил первую партию вакцины "КовиВак"

Первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край, сообщается на сайте регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что в регион поступило 2340 комплектов препарата, их распределят по районным больницам. Вскоре доставят ещё одну партию – для городских поликлиник.

Таким образом, в регионе теперь используют три вида вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

По словам главного внештатного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, люди сами могут выбрать вакцину, которая есть в наличии, но нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

По данным краевого оперштаба, уже 238 597 жителей региона сделали прививку от ковида. Из них 191 775 человек поставили оба компонента, 46 822 – только один.