Патриарх Кирилл рассказал, когда люди смогут ходить сквозь стены

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Вознесения Господня рассказал, что люди смогут ходить сквозь стены после второго пришествия Господа. Их тела, по его словам, перестанут подчиняться законам физики.

"Те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела – тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображённое тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело", – цитирует патриарха РИА Новости.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, не готовых воспитывать детей, вместо аборта отдать их церкви. По его словам, там сделают всё, что поднять на ноги и воспитать ребёнка, а также не будут препятствовать встречам с матерью.