Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа до участков. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, до участка сети будут проводиться без привлечение средств граждан. Источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация).

Единым оператором газификации документ определяет собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" и его компании. Отмечается, что в тех регионах, где офисов "Газпрома" нет, появится региональный оператор газификации.

Ранее сообщалось, что бесплатное подведение газовых труб до границ участков не потребует от домовладельцев начать подключение в течение какого-либо периода времени. Этот миф о бесплатной газификации развенчал вице-премьер Александр Новак.