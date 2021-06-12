Эксгибициониста заметили на пляже в Бийске

На пляже в районе АБ в Бийске заметили эксгибициониста. Об этом горожанка рассказала в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

"Время было утреннее, народу было в парке немного, – уточнила местная жительница. – Я взрослая женщина, но мне стало жутко от такого присутствия, ушла оттуда как можно быстрее".

В связи с этим бийчанка рекомендовала не оставлять детей без присмотра рядом с упомянутым местом.

Напомним, в середине мая в Барнауле заметили полуголого молодого человека, который спокойно прогуливался по территории школы и детской больницы.

В начале апреля голый мужчина устроил прогулку в Барнауле. Его "кое-как поймали". Ранее в Барнауле неизвестный мужчина продемонстрировал несовершеннолетней девочке свой половой орган и скрылся. Эксгибициониста видели 19 марта у дома по адресу ул. Чкалова, 89.